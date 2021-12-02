親近土地安心選購食米 醒吾社企創業獲唐鳳表揚

你了解下肚白飯品質及種稻過程嗎？醒吾科大商管學院助理教授王世榕組「原知緣未」師生團隊，創新行銷花蓮玉里布農族種出來的稻米，讓消費者變成提供者，安心選購自己要吃的米，獲選社會企業創業提案優選團隊，由行政院政務委員唐鳳頒獎表揚。

醒吾科大「原知緣未」團隊顏妮妮(左起)丶林青瑩丶林佩芳丶郭宜畇，四人分享創新行銷的「知米樂」。圖／醒吾提供

民以食為天，但消費者一定搞不清楚裹腹白飯生產過程。醒吾科技大學進二技企二甲「原知緣未」團隊，關心農村土地與小農議題，由企管系王世榕老師帶領學生林青瑩、顏妮妮、林佩芳及郭宜畇，運用創新服務互動模式，讓消費者可以自行選擇稻米品項，從插秧種植到結穗和收割，產品履歷全部透明化。

醒吾科大「原知緣未」團隊打造的「知米樂」，包裝巧思令人耳目一新。圖／醒吾提供

顏妮妮是花蓮布農族原住民，從小深刻感受族人種植稻米既辛苦又充滿對大地的感恩，團隊師生決定要親近土地，珍惜資源和小農一起合作，以「原知緣未」為品牌打造「知米樂」，讓消費者參與整個生產過程，創造消費者與小農雙贏模式，行銷花蓮玉里布農族種出來的飽滿稻米。

「知米樂」源自花蓮玉里布農族小農，對大地感恩辛勤耕作的稻米，高品質獲消費者肯定。圖／醒吾提供

醒吾科大「原知緣未」團隊以「花蓮玉里知米樂」創新行銷模式，不但包裝新穎消費者耳目一新，花蓮玉里米品質更獲消費者肯定，提案參加「2021第五屆社會企業創業提案競賽」，獲選為優選團隊，昨(30)日由行政院政務委員唐鳳頒發獎項，對醒吾師生團隊促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，讚譽有加！