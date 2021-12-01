為企業二代接班量身規劃 2021新企班報名倒數！

中華民國全國中小企業總會舉辦「新一代企業家研習營」已邁入第13年，藉由系統化培育及系列活動，為企業奠定接班者需要的專業管理力及溝通力，並以此累積企業人脈資本，迄今新企班已培育逾千名接班人；今年度課程即將於12月22日開辦，限額30名。

根據2021中小企業白皮書揭示，依2020修正發布中小企業認定標準後，全臺中小企業家數為154萬8,835家，創造931萬1千個就業機會，實為社會發展之中堅之力。此時正逢新世代傳承階段，新一代中小企業家們如何結合老臣與新血所長，整合並加強團隊向心力凝聚、衝突管理、組織協調，以達永續經營再創企業榮景，為影響深遠的重要課題。

正確的人才選擇與團隊建置，是企業管理議題中不可忽視的要點，今年度「新一代企業家研習營」特別規劃團隊建置與跨部門溝通、關鍵選才與招募面談技巧等課程，為接班者在團隊領導與人才發掘上進行強化；同時於課程中安排企業參訪、並邀請學長姐蒞臨分享及社群交流晚宴，與二代暢談心路歷程，進行上下游及跨產業之交流，讓接班的道路上共同攜手前行。

「新一代企業家研習營」將於12月22日至12月25日假揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行。主辦單位全國中小企業總會表示，本梯次目前僅剩少數名額，四天三夜研習費用共45,000元，兩人以上同行報名每位再享折扣2,000元，完整研習資訊及課程表可查詢全國中小企業總會官網(http://www.nasme.org.tw)，或逕洽服務專線02-23660812分機140胡小姐、137吳小姐。