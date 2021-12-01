邱月香屏東大學演講 鼓勵「自信」走向國際

前WITSA（世界資訊科技服務聯盟）大會主席，現任台灣隱私權顧問協會理事長邱月香29日受國立屏東大學資訊學院邀請演講，向台下近百位資訊學院學生分享過去他推動科技外交成果與經歷，在場學生對邱月香的經歷充滿好奇，透過Slido及時互動應答系統提問踴躍，欲罷不能。

邱月香理事長提到她在過去在擔任WITSA主席期間，提出「數位夢想，連結世界」概念，她利用WITSA主席職務，向全世界為台灣發聲，並積極帶領台灣資通訊業者對接各國，推動科技外交。邱月香理事長早年因推動微軟Office認證，曾經跑遍台灣各大學，如今再度回到校園演講，她希望能把走遍國際經驗分享給下一代，只要在台下聆聽她演講學生中，其中一位受到她的鼓勵也跟她一樣，帶著使命，勇敢走出國際，努力為台灣這片土地及人民發聲，共同讓台灣永續發展發聲，她會覺得很欣慰。

屏東大學校長古源光（左）特別感謝台灣隱私權顧問協會理事長邱月香（右）南下屏東演講。圖／屏大提供

現場有學生向邱月香理事長提問，如何才能學好英文，如何才能與國際接軌？邱月香理事長說，她自己當年出國時只有專科畢業，卻敢與外國人做生意，英文的學習絕不是拿著字典從字母A背起，以她的經驗是背了一個禮拜，還停留在A。她說，要學會英文，要敢於開口講，她回想在她10多歲時，有認識一對美國夫婦，她以教他們孩子中文的機會，向他們學習英文，並勇敢地說，遇到不𢤦才去翻字典，這樣學起來才會快。

其次，邱月香也分享在國際上要有自信，不要怕。她以自己的經歷，擁有84個國家會員成員的WITSA，它是世界資訊業的最高殿堂，在她努力爭取及我國政府支持下，她選上主席位置。面對都是男人世界的資通訊產業，她也不是學資訊出身，又是一位女性，但她因為充滿自信，她知道她能夠為這個組織帶來何種改變。因此，她一上任就把每二年舉辦一次世界資訊大會（WCIT）改為一年一次，並走訪各會員國，告訴該國負責資訊，部長級以上官員「I Can Help」，並提出具體策略而贏得尊敬。

邱月香也提到，未來資安很重要，她在2015年當選中華軟協理事長時即喊出「資安即國安」。隨著各產業積極數位轉型，邱月香理事長認為，資安問題在未來將更加嚴重與棘手，藉由「台灣隱私權顧問協會」運作，及推動「產業聯合國」概念，她將推動台灣各產業資訊化、國際化，爭取國際上互相合作，讓台灣各產業在全球資通訊領域扮演重要地位。