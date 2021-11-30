育達科大廿二校慶 育才達人 薪火相傳

文／林福吉

育達科技大學11月27日在校本部辦理慶祝建校22週年校慶，並以「育才達人、薪火相傳」為主題，陸續舉辦育達青年遴選、校園藝人選拔、愛心義賣、藝文成果展及育達達人校友返校講座等系列活動。校慶當日則以慶祝大會、產學攜手深耕技職簽約儀式、高教深耕創新教學成果展、校友回娘家、校慶嘉年華及系啦啦舞競賽等一系列特色活動，一起熱鬧慶祝育達科大22歲生日，全體師生及貴賓感受到校慶的喜樂氣氛，並共同見證學校成長的軌跡。

27日上午在學校國際會議廳舉辦校慶慶祝大會，首先由廣秀幼兒園可愛的小朋友們帶來「美語說唱律動表演」熱鬧開場，緊接著欣賞「育才達人、薪火相傳」為主軸的達人會客室影片，充份展現出「培育達人、就在育達」的專業職能養成成就，更彰顯「專業實務、跨領域專長、國際觀、重品德」四大特質。

王育文董事長致詞時首先感謝產業界對育達科大的支持與肯定。適逢王創辦人廣亞博士百歲冥誕，感懷其辦學理念與治校作法，讓育達科大得以在校務推動、畢業生就業力及競爭力、爭取外部資源、創新轉型各方面都獲得社會高度肯定；並勉勵師生同仁，在此堅實的基礎上持續精進，形塑特色化教學並樹立優質辦學口碑，一起努力推動校務工作，將創辦人所辛苦開創的育達科大持續經營發展，進而發揚光大，以不辜負創辦人一生興教辦學的宏願。

黃榮鵬校長致詞時，除了表達對與會貴賓的感謝外，更指出育達科大積極因應產業趨勢，設立物聯網工程與應用學士學位學程及智慧機電工程與應用系，與國際關鍵工業與科技企業透過產學策略聯盟合作，致力苗栗技職教育，呼應打造幸福城市政策，為苗栗留才，擦亮「培育達人，就在育達」的招牌。

苗栗縣鄧桂菊副縣長致詞表示，特別感謝育達科大對縣政各項計劃的協助，尤其在青年事務、社區照顧服務體系、文化旅遊及推廣課程上更是縣府重要的伙伴，諸如青年創業坊專案管理、福利社區化育成中心委辦等多項合作計畫，更讓育達科大成為苗栗培育達人的重要基地。

京元電子李坤光資深副總經理致詞感謝育達科大及在座所有高中職學校在過去七年以來進行產學合作計畫的協助，導入將近200多位學生任職京元電子。在半導體產業未來也將持續發光發熱趨勢下，京元電子急遽擴充需要更多育達搖籃裡培育出的優秀人才。期望未來量能愈做愈大，共生共榮。

緊接著頒獎，依序頒發教師教學績優獎、教師研究績優獎、績優行政人員獎、招生績優獎以及服務滿5-20年的教職員服務獎，以表彰同仁各方面的優異表現。當選今年第14屆育達青年的6位同學，也在眾人的掌聲中由王育文董事長頒贈證書。最後由黃榮鵬校長頒發年度傑出校友獎。

育達科大素以「以應用服務為導向之實務教學型大學」著稱，歷年來的努力備受肯定，吸引科技及地方產業的關注。今年更因應工業4.0發展趨勢，跨足工業類系組，獲准設立智慧機電工程與應用系，積極培育產業人才、支持學子多元發展。在辦理22週年校慶之際，獲得京元電子、望隼科技、宇迪科技等三家股份有限公司及新竹縣機器商業同業公會、苗栗縣工業會、苗栗縣銅鑼工業區廠商協進會等三產業公協會響應「產學攜手、深耕技職」，共同簽訂策略聯盟，希望能藉由學研組織各項資源投入，協助聯盟與公協會會員改善經營體質，與學校共同推動產學攜手專班及建立綿密產學合作機制，達到「學、用、理論與實務」兼顧，培養在地專才。

育達科技大學為配合地方產業發展，多年前設立物聯網工程與應用學士學程，明年更增設智慧機電工程與應用系，藉以培育苗栗科學園區相關科技技術應用人才。此次與全球著名科技公司共同簽訂策略聯盟，將科技大學專業技能訓練跟產業需求整合，攜手致力苗栗學子技教育與就業無縫接軌，必能落實「技能鏈結產業、產學攜手共育達人」的技職教育精神，創造學校、學生及企業三贏的優質典範。

最後由舞蹈研究社精彩的熱舞帶動歡慶氣氛、歷屆育達青年領唱生日快樂歌的禮讚與祝福中，學校22歲的生日蛋糕在眾人期待下華麗出場，博得全場綿延不斷的掌聲。今年育達生日蛋糕，由餐旅系畢業校友，現任Gu Bakery負責人古尚緯設計製作，以黃金比例的乳酪配方，繁複手工分蛋製作及水浴烘焙法，結合苗栗當地的時令水果，蘊藏在金黃色的外表下，是深不可測的濃郁起司風味及綿密滑順口感，充分展現烘焙職人的創意與特色。最後與會貴賓與學校一級主管、獲獎教師及行政人員等合影留念，結束了簡單隆重卻也溫馨的慶祝大會。

校慶當天下午的嘉年華活動在活動中心辦理，一開始由各系展現精心設計裝扮的造型，以五花八門、爭奇鬥艷方式遊行進場；還有精彩萬分的系啦啦舞競賽及校隊表演，績優團隊也在閉幕式時頒獎。

除了動態活動之外，各系也廣邀畢業校友「系友回娘家」來分享母校喜悅，並與師長、學弟妹交流互動；廣亞藝術中心也規劃了「百年身影」王廣亞創辦人百歲冥誕追思佳句徵選暨藝文特展，緬懷一代教育巨人的風範行止；教務處舉辦「創新教學成果展」，呈現育達科大多元跨域特色教學成果；招生處辦理達人團報抽獎，提供Gogoro電動機車、iPhone 13及筆記型電腦等豐厚獎項，讓校園繽紛活潑充滿驚喜，整體的校慶活動也讓與會貴賓、校友們留下校慶巡禮的感動。