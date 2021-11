朝陽科大勇奪德國紅點新銳設計獎 全球唯一獲該獎項的作品

名列世界四大設計獎之一的「德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)」,近日公佈最新得獎名單,其中,朝陽科技大學設計學院學子勇奪2件紅點最佳獎(Red Dot: Best of the Best)及6件紅點獎,在全球近60個國家參賽作品中脫穎而出,表現十分傑出。

其中,朝陽科大視覺傳達設計系學子關懷海洋生態的作品「漫魚良市Slow Fish」,不但勇奪品牌設計與識別類紅點最佳獎,更榮獲新銳設計獎(Junior Prize)殊榮,這個獎項是紅點最佳獎的最高榮譽,由評審團自紅點最佳獎挑出最優秀的學生作品,頒予1萬歐元(約合台幣32萬元)的獎金,全球僅此一件獲獎,實力不凡。

朝陽科大視傳系主任陳崑鋒表示,「漫魚良市Slow Fish」這件優秀的獲獎作品,是由該系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰所設計,指導老師為莊國民,作品名稱Slow Fish是源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念,教人們懂魚、知魚、吃在地、吃當季、會說魚的故事、學會慢慢吃魚,避免漁業資源枯竭,海洋生態瀕臨崩解。由於30年來,台灣沿近海的魚種僅剩四分之一,漁業資源萎縮、海洋生態瀕臨崩解,朝陽科大視傳系學子藉由打造虛擬的海鮮罐頭產品品牌,結合漁業捕撈方式及產季等,透過視覺形象包裝設計,打造每種魚都有自己的身分證,讓每條魚都有牠的故事,珍惜每一條魚,讓大眾間接的參與海洋保護,對漁業資源永續發展盡一份心力,共同守護全球海洋生態。

朝陽科大視傳系學生作品「樂聲響起VOICE ON」,則榮獲影片與動畫類紅點最佳獎,表現十分精湛。圖/朝陽科大提供

此外,另一件獲得影片與動畫類紅點最佳獎的作品「樂聲響起VOICE ON」,則由朝陽科大視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕共同製作,指導老師為林佳鴻,片中描述一位受母親期望所拘束的女孩,因找不到演奏音樂的意義而感到痛苦,以節拍器單一的節奏作為「拘束」的象徵,隱喻母親的管束及女孩受困在巨大牢籠中的心境,透過蝴蝶代表女孩內心所渴望的「自由」,傳達勇於表達自我的重要性,獲得評審青睞。

朝陽科大產合長黃台生表示,今年設計學院學子表現十分優異,除了「漫魚良市Slow Fish」及「樂聲響起VOICE ON」兩件作品奪下紅點設計最佳獎之外,還有6件紅點獎作品,包括「月求計畫Period Project」、「台灣妖怪Taiwan Monsters」、「落日垂釣When is the best time to say goodbye?」、「房間裡的大象Elephant In The Room」、「啟程的日子To the stars」及「CATVID-030」,均獲得評審一致肯定。三創教育與發展中心主任周文智強調,未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸,與產業緊密鏈結,期望持續在創意、創新、創業的相互學習融合下,培育更多企業所需之創新人才。

朝陽科大校長鄭道明表示,由於致力推動三創教育,朝陽科大6年內已榮獲6件紅點最佳設計獎、46件紅點獎及2件佳作獎,展現朝陽師生堅強的設計創作實力。朝陽科大近年來推動大學社會責任不遺餘力,而今年獲獎的紅點作品,設計創作精神亦與聯合國永續發展目標(SDGs)一致,未來在三創教育與發展中心的努力下,期望持續透過創意、創新、創業,培育更多設計領域菁英。