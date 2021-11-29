朝陽科大勇奪德國紅點新銳設計獎 全球唯一獲該獎項的作品

名列世界四大設計獎之一的「德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)」，近日公佈最新得獎名單，其中，朝陽科技大學設計學院學子勇奪2件紅點最佳獎（Red Dot: Best of the Best）及6件紅點獎，在全球近60個國家參賽作品中脫穎而出，表現十分傑出。

其中，朝陽科大視覺傳達設計系學子關懷海洋生態的作品「漫魚良市Slow Fish」，不但勇奪品牌設計與識別類紅點最佳獎，更榮獲新銳設計獎（Junior Prize）殊榮，這個獎項是紅點最佳獎的最高榮譽，由評審團自紅點最佳獎挑出最優秀的學生作品，頒予1萬歐元(約合台幣32萬元)的獎金，全球僅此一件獲獎，實力不凡。

朝陽科大視傳系主任陳崑鋒表示，「漫魚良市Slow Fish」這件優秀的獲獎作品，是由該系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰所設計，指導老師為莊國民，作品名稱Slow Fish是源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念，教人們懂魚、知魚、吃在地、吃當季、會說魚的故事、學會慢慢吃魚，避免漁業資源枯竭，海洋生態瀕臨崩解。由於30年來，台灣沿近海的魚種僅剩四分之一，漁業資源萎縮、海洋生態瀕臨崩解，朝陽科大視傳系學子藉由打造虛擬的海鮮罐頭產品品牌，結合漁業捕撈方式及產季等，透過視覺形象包裝設計，打造每種魚都有自己的身分證，讓每條魚都有牠的故事，珍惜每一條魚，讓大眾間接的參與海洋保護，對漁業資源永續發展盡一份心力，共同守護全球海洋生態。

朝陽科大視傳系學生作品「樂聲響起VOICE ON」，則榮獲影片與動畫類紅點最佳獎，表現十分精湛。圖／朝陽科大提供

此外，另一件獲得影片與動畫類紅點最佳獎的作品「樂聲響起VOICE ON」，則由朝陽科大視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕共同製作，指導老師為林佳鴻，片中描述一位受母親期望所拘束的女孩，因找不到演奏音樂的意義而感到痛苦，以節拍器單一的節奏作為「拘束」的象徵，隱喻母親的管束及女孩受困在巨大牢籠中的心境，透過蝴蝶代表女孩內心所渴望的「自由」，傳達勇於表達自我的重要性，獲得評審青睞。

朝陽科大產合長黃台生表示，今年設計學院學子表現十分優異，除了「漫魚良市Slow Fish」及「樂聲響起VOICE ON」兩件作品奪下紅點設計最佳獎之外，還有6件紅點獎作品，包括「月求計畫Period Project」、「台灣妖怪Taiwan Monsters」、「落日垂釣When is the best time to say goodbye?」、「房間裡的大象Elephant In The Room」、「啟程的日子To the stars」及「CATVID-030」，均獲得評審一致肯定。三創教育與發展中心主任周文智強調，未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸，與產業緊密鏈結，期望持續在創意、創新、創業的相互學習融合下，培育更多企業所需之創新人才。

朝陽科大校長鄭道明表示，由於致力推動三創教育，朝陽科大6年內已榮獲6件紅點最佳設計獎、46件紅點獎及2件佳作獎，展現朝陽師生堅強的設計創作實力。朝陽科大近年來推動大學社會責任不遺餘力，而今年獲獎的紅點作品，設計創作精神亦與聯合國永續發展目標(SDGs)一致，未來在三創教育與發展中心的努力下，期望持續透過創意、創新、創業，培育更多設計領域菁英。