全國農業類技藝競賽員林農工全壘打 摘7金手獎4團體獎

110學年度全國高級中等學校技藝競賽「農業類」成績出爐，員林農工大放異彩拿下農場經營金手第1名、園藝金手第2名、優勝第14名及團體獎第2名、食品檢驗分析金手第5名、優勝第10名及團體獎第3名、生物產業機電金手第5名、優勝第6名及團體獎第3名、食品加工金手第5、6名及團體獎第2名、畜產保健金手第6名、優勝第14名、造園景觀優勝第11名，共榮獲了7座金手獎、4座團體獎、5項優勝，參賽的7個職類全部獲獎，得獎率可謂百分百，顯示員林農工在農業技職教育耕耘有成。

員林農工在全國農業類技藝競賽滿載而歸。圖／員林農工提供

榮獲農場經營金手獎第1名的王秀楹是喜愛昆蟲的大姑娘，此次在術科的「種子、種苗及作物識別」、「整地、作畦、種植」等兩項得分最高。王秀楹小時候家中是種稻的，休耕時會種油菜及大波斯菊作為綠肥，她就在田中與昆蟲為伍，國小三、四年級時因曾教過如何飼養紋白蝶，她便在教室前的盆栽中種植紋白蝶幼蟲愛吃的植物，並成功孵化出紋白蝶，雖然國中後家中因稻作遭重金屬污染而放棄農作，僅栽種幾棵果樹自用，但王秀楹仍選擇就讀員林農工農場經營科，未來升學科大時，仍將選讀農園生產系，期望能培植出特種昆蟲食用植物。

園藝金手獎第2名的蔣煜倫日前才獲得全國技能競賽決賽花藝第2名，此次再獲獎，讓老師和家人都非常高興。蔣煜倫從國中技藝競賽選手到現在成為全國技藝競賽選手，這5年來每天都不斷練習與充實自己的能力，雖然壓力很大，但不曾後悔，每一場都自我期許做到最好，蔣煜倫在此次術科得分都很高，尤其是「園藝植物及資材之實務或照片識別」更高出10分之多，未來，蔣煜倫希望投入更多心力在園藝，因為「花藝」只能「保留」植物最後的美，而「園藝」卻能「延續」植物的美。

同樣獲得金手獎第5名的有生物產業機電職類黃敬宸、食品加工職類謝佳宜、食品檢驗分析職類蔡詩筠等三人都表示比賽時真得很緊張，另同獲金手獎第6名的畜產保健楊宜軒與與食品加工姚琇婕均，則覺得在其他選手的壓力下反而提高了自己的實力。

員農實習處主任王弘仁表示，全國高級中等學校技藝競賽是各技術型高級中等學校每年最重要的競技活動，除限定高三學生參賽，每職種還限制單校僅能推派2名選手參加，選手獲獎後將可參加四技二專升學的技優甄選或保送管道，因此，各校學、術科兼備的菁英盡出，也由於校內培訓時，教師們需絞盡腦汁模擬預試內容，養成學生綜合思考應用能力及臨場應變能力，加上今年遇疫情阻撓，學生有近3個月時間無法回校練習，這樣的獲獎成績真是來得不易。

校長林玉芬說，選手們得獎非偶然，指導老師設定目標，學生挑戰自我，加上平日勤練，臨場展現實力，這都是獲勝關鍵，員農將繼續為孩子加油，期勉他們往未來臺灣最強的技術軟實力種子邁進。

此次競賽員林農工獲得優勝的5名同學分別為園藝優勝第14名黃柄鈞、造園景觀優勝第11名施宜蓁、畜產保健優勝第14名王少容、生物產業機電優勝第6名江婕榆、食品檢驗分析優勝第10名蔡家榆。