第58屆金馬獎揭曉　世新校友勇奪11項大獎 6項作品獲獎 刷新得獎紀錄

第58屆金馬獎27日晚舉行頒獎典禮，世新大學6位校友大放異彩，以6項作品勇奪11項大獎再度刷新得獎紀錄！世新影人以得獎榮耀，閃耀金馬，讓世界看見世新。

此次得獎作品《瀑布》、《美國女孩》、《詠晴》，都是由世新校友監製或導演，其中公共關係暨廣告學系校友林佑恩更是憑藉《度日》，成為金馬獎最佳紀錄短片的第一人，開創紀錄短片之先驅。

本屆金馬獎新增「最佳紀錄短片」，由林佑恩摘下首座大獎。林佑恩曾任攝影記者，曾獲頒新聞攝影大賽獎項，《度日》是他首部記錄作品，林佑恩獲獎後感謝母校栽培，更表示未來在紀錄片中將投入更多。他認為，若能透過30分鐘、一小時的紀錄片去呈現社會問題，國人就更能掌握社會的真實面貌。

公廣系校友林佑恩擔任導演之作品《度日》榮獲最佳紀錄短片獎。圖／世新提供

廣播電視電影學系校友張誌騰，從事攝影工作十餘年，首次挑戰自編自導短片《詠晴》，即入圍釜山影展及金馬獎。他從大學開始就參與多部電影、紀錄片、MV拍攝，在24歲時受導演張作驥提拔，擔任電影《醉生夢死》攝影，憑藉此片在年僅25歲時就入圍金馬獎最佳攝影，此次拿下最佳劇情短片，閃耀金馬舞台，他感念母校讓他累積豐富實務經驗，並勉勵學弟妹：「很多事情不一定是對的，需要時刻保持質疑的態度。」

廣電系校友張誌騰擔任導演之作品《詠晴》榮獲最佳劇情短片獎。圖／世新提供

廣電系校友瞿友寧長期是金馬獎的常勝軍，擔任監製的《瀑布》叫好叫座，本屆金馬獎不負眾望拿下4項大獎，包含最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳女主角及最佳劇情片等獎項，此此次金馬大贏家。

同為廣電系校友林書宇監製的《美國女孩》，也同樣表現不俗，共獲頒最佳攝影、最佳新演員、最佳新導演3項大獎，林書宇以「在每個崗位都要努力做到好，不要放過任何機會。」得獎感言與學弟妹分享。

廣電系林書宇（左一）擔任監製之作品《美國女孩》榮獲金馬獎最佳攝影、最佳新演員、最佳新導演三項大獎。圖／世新提供

廣電系校友是金馬獎是最大贏家！劉顯嘉此次也以《月老》榮獲最佳造型設計，首度入圍即獲獎的她勉勵學弟妹，「只要有夢、只要努力，就一定會走到我們要去的地方，大家一起努力、一起加油。」