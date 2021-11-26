影響力學院打造「CEO品牌公關學程」 受到喜愛

為幫助台灣上市櫃董事長、總經理、高階主管以及外商公司CEO學習，面對大眾及媒體能正確傳達訊息，並且在危機壓力下能冷靜發言。有鑑於此，影響力學院創辦人丁菱娟將「危機管理訓練」課程設計納入「CEO品牌公關學程」中，成為中小企業主也能得到的寶典，目前已成為招牌黃金課程，深受學員喜愛。

黃金課程：數位世代下品牌危機處理面面觀

丁菱娟表示，本期課程邀請5位品牌公關導師、5位電視台主播與記者、5位攝影師所組成15人顧問團隊，為30位學員模擬企業可能發生危機情境並進行實地操練。包含資深媒體人尖銳訪問、實際鏡頭錄放、加上導師即時回饋，一整天「危機演練工作坊」為中小企業量身訂做的情境設計，讓他們能體驗如何正確、冷靜面對危機。在這種高強度互動工作坊及實際案例演練，學員直呼太震撼且太緊張，不過同時也收穫滿滿，覺得太值得了。

透過情境模擬、資深媒體人訪問與攝影鏡頭錄放，幫助台灣中小企業主能正確且冷靜面對危機。圖／影響力學院提供

在社群媒體年代，人人都是自媒體，網路上任何一則留言都可能蔓延成為公關危機，讓長期經營企業聲譽毀於一旦，因此，面對危機發言已成為社群年代CEO必備能力之一，也是保護公司形象和聲譽的盾牌。六月初一執行長沈劭蘭表示，「危機演練是一次很好的實務經驗！上完課後要重新檢視公司潛在危機，並對員工做好預防教育，同時安排危機管理小組的內部演練。」

丁菱娟一直想扭轉台灣製造與技術人才多，但懂得品牌公關人少的窘境，思考若台灣有更多企業主具有品牌和公關思維，能適時保護企業形象與聲譽，如此品牌會產生較高能見度，同時也能降低危機帶來的傷害。

四大課程主題工作坊，結合「學習/實用/討論」共學機制成就品牌之路

影響力學院是全台首家針對中小企業CEO與高階主管開設的「品牌公關學」，課程著重於「品牌」、「公關」、「數位」、「領導」四大面向，透過開課前訪談，將學員商業課題融入課程中。除了各領域大師主題演講外，更生動加入工作坊（Workshop）設計，以量身訂做場景設定，透過工作坊形式進行實演互動，除了老師指引更導入同學共學力量，集思廣益成就品牌之路。

影響力學院甫成立一年多，已輔導超過50間新創與中小企業，學員包含台灣純淨保養品牌「綠藤生機」、人氣８結蛋捲「六月初一」、時尚鞋履工坊「FAIR LADY尊揚鞋業」、室內設計品牌「小寶優居」以及為企業打造雲端套裝資訊系統「威煦軟體」等多家表現優異中小企業。藉由跨領域打造出市場獨特風格的黃金課程，目前也成為中小企業主在品牌公關的交流與互享平台。