育達科大啟用AI導覽解說情境教室

育達科大觀光休閒管理系於11月24日邀請高中職合作夥伴的教師以及育民工家同學，一同參與體驗AI導覽解說情境教室，同學們更當場示範操作這套系統，運用AI智能偵測導覽解說時臉部表情與肢體動作，立即產出分析報告並提供精進口語表達技巧參考建議的新型態培訓模式。

導覽解說是一種行為語言的表達，也是一種生活藝術，它結合教育、知識、歷史、人文、地理等，還要加上一些風俗民情與在地故事來刺激，以提昇遊客的興趣與擴展知識領域。育達科大龍清勇副校長在開場致詞時指出一間好的學校是會不斷的投資與擴建必要的設備，來協助各個科系的發展，讓同學們的學習能夠得到最好的協助，觀光休閒管理系甫建置的AI導覽解說情境教室即是用人工智慧的科技來強化輔導同學們的導覽解說的能力。

主導此項計畫的李義祥主任提到與雲創科技合作的這套AI Talk智能滔客評分系統是訓練同學演講、口條、台風、表達能力之最佳利器；包含眼球對焦、頭部晃動、肢體動作、表情豐富度與語速快慢等五項評分指標，AI Talk智能滔客評分系統不但能快速的將錄製的影片分析，更能夠產出數據化的客觀報告，協助使用者發覺平時未能注意到的表達細節，以利調整語言與非語言整體溝通技巧。

觀光休閒管理系蔡宗保副教授則指出，以往在教授導覽解說的課程中，大多都是講理論與案例，縱使是實際口語表達操作，也是靠老師的經驗來指導學生，現在此套AI Talk智能滔客評分系統可以更具數據的基礎來修正學生的導覽表達方式，對於教師與學生都有極大助益。

活動結束前黃榮鵬校長也向在場的高中職師生表達歡迎來育達科大體驗各項設施的熱忱，也歡迎高中職與育達科大各科系合作，讓技職教育無縫接軌並共創技能鏈結產業的務實未來。