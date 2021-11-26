萬能科大電競隊勇奪「2021 J TEAM 電競列車校園交流賽」冠軍

「2021 J TEAM 電競列車校園交流賽」今年邀請了北、中、南的大專與高中職共18所電競名校的《英雄聯盟》校隊進行交流賽，最後由來自桃園的萬能科技大學一路過關斬將，獲得冠軍與五萬元獎金，而冠軍隊伍還可獲得職業戰隊J TEAM 二隊的試訓以及與臺北市電競代表隊「臺北熊讚隊」進行交流賽的機會。

這次參與的學校在校園電競圈都赫赫有名，其中包含健行科技大學、弘光科技大學、城市科技大學、東南科技大學、正修科技大學、遠東科技大學、萬能科技大學、黎明技術學院、青年高中、啟英高中、東泰高中、幼華高中、立志中學、樹人家商、樹德家商、三信家商、稻江商職、永平工商18所學校共同參與。

萬能科大電競領隊胡裕強老師表示，《英雄聯盟》校隊一直是本校的強項，但在七月剛結束的LSC比賽中卻意外落馬，無法蟬聯冠軍金盃，隊員們很是懊惱與不甘，於是在新的學期趕緊補強了幾位新人，加緊腳步與學長們磨合訓練，在短時間內就要面臨如此高強度的比賽，各位同學們最後也嘗到了美好的成果。

萬能科大校長莊暢指出，近三年積極發展電子競技為學校的重點特色，電子競技就是要通過不斷的訓練，強化自己的能力，形成肌肉記憶，並且研究很多的打法，包括職業選手的基本信息、競技風格以及觀看職業比賽的回放等。電子競技競賽實質是一個團隊遊戲，不只訓練選手的手速、臨場反應和對於角色的掌握程度，更需要每位選手扮演好自己的角色。

莊暢校長強調，電競產業也需要多方位的人才，萬能科大配合資訊工程系與資訊管理系的專業師資與設備，設立專業競賽場館，培訓專業選手、教練、實況主、導播、活動企畫，遊戲設計、電腦硬體設備與電腦周邊人才，未來是瞬息萬變的資訊時代，學校引導學生朝向自己的興趣發展，未來學生才能在時代的潮流中掌握先機。

萬能科大已經鉅資建置了最先進的電競場館，聘請了專業的教練，成立電競專班，給予選手高額的獎助學金與最好的學習環境，因而培育了許多年薪千萬的國際職業選手。最近更開發具有AR/VR/MR/XR功能與AI深度學習的技術，建置更有前瞻性的元宇宙Metaverse的電競場域，讓學生所學的、體驗的都是走在時代尖端的科技。