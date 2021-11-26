第二屆臺灣創新創業投資論壇 實證場域x商業驗證2.0產業創新章

經濟部中小企業處集結超過百家國內上市櫃企業擔任策略性投資人、國際級加速器、創投單位及國內實證場域代表們，於今(26)日齊聚一堂，透過「臺灣創新創業投資論壇」，以不同的角色及產業視野，共同商討實證場域搭配商業驗證2.0未來的推動及完善，以結合民間投資資金與產業能量為出發，集結資金、產業經驗、市場、通路等資源，提供策略性投資、實證場域或商業驗證，引領新創與中小企業真正進入市場端，並藉由一年一度的盛事大力邀請各多關心國家產業創新的各方關係人共襄盛舉，共同建造更為完善的創新創業生態圈，同時也期盼能持續獲得產業中更多的認同與支持。

經濟部中小企業處 何晉滄 處長與會致詞。圖/全國創會新創業總提供

鏈結創新技術、產業需求、策略性投資，加快產業創新節奏

為了滾動式解決產業轉型問題，今年度我們將策略性投資資源帶入地方，以創新商業提案為主要議題，共創新創與在地資源或投資人的互動競技場；同時號召國內中大型上市櫃企業策略投資人發起實證場域與商業驗證模式，串聯創新技術、產業需求及策略性投資，務實地協助創新技術進入產業界，共同攜手加速技術成熟及商業應用擴散。

今年以實證場域為核心，嘗試與國內創新技術相關組織如加速器、育成組織等發展深度合作關係，透過發展的企業聯合諮詢模式，讓百間上市櫃創業投資人得以提出自身企業需求，新創企業也可以進行相對應的商業合作提案或投資需求，對於產品技術尚創新、或是嘗試整合技術的新創團隊，我們也利用嫁接場域資源，由該新創團隊實地運作其開發中的產品/服務模式，以期能取得客戶對於產品的技術認同，進而在將產品驗證成效分享予策略性投資人、或提供給國內旗艦級企業CVC進行投資評估；如此將達到源源不斷匯聚國內創新能量，精準且務實地進行實戰驗證，藉以在後續階段能快速獲取策略性投資人協助，達到募集資金、鏈結市場、加速創新技術團隊的發展與成熟的目標。

實證場域與商業驗證機制則是協助將整個生態系串起來，促成典範企業及充滿創新與衝勁的創新團隊共同攜手，發揮一加一大於二的效果。圖/全國創新創業總會提供

實證場域搭配商業驗證2.0號召參與，推動國內創新環境正循環

創新實證場域核心目的是供創新者或結合各方夥伴到場域中進行概念驗證、模型試製等之合作平台，因此，需要有一個常態性的機制，才能讓新創得以快速成長。在今年度的嘗試推動下，我們已經與各地方實質建立個案的媒合與驗證機制，而實證場域只是提供新創企業起步的機會，同時吸引大企業或成熟企業的參與，但對於後續如何擴大機制到其他合作夥伴、或是新創企業怎麼擴大訂單，可能會是很重要的關鍵因素，也是我們不斷努力與推動的方向。以目前的作法來說，我們將產業分成九大組別，透過聯合諮詢模式來將企業或政府場域資源帶入，以創造一個平台，另藉由這個平台結合各個不同場域，包含地方場域、加速器、創育機構等場域，再運用近二年介接起的國內CVC夥伴，包含遠傳、台達、友達、研華，積極擴大參與組織與產業範疇，藉此期盼讓實證場域搭配商業驗證的機制能夠進行複製與推廣，引領國內更多產業業者能開始推動創新變革、國內個創新技術團隊都能找到自己的舞台，展現專業與所長，讓國內的創新環境與產業發展有正向的輪轉。

一棒接一棒，讓企業與新創團隊同心努力，打造產業發展新氣象

藉由策略性投資者協助新創企業進入市場及建立核心價值，實證場域與商業驗證機制則是協助將整個生態系串起來，促成典範企業及充滿創新與衝勁的創新團隊共同攜手，發揮一加一大於二的效果，才能真正讓新創企業有發展的機會。未來我們除了發展出一系列讓新創與策略性投資者互動的機制外，同時也會發揮國內新創企業在數位科技的能量，發展投資者與企業的線上服務平台，為國內產業與創新團隊提供一個有著共同目標的舞台，為臺灣產業再一次帶給全世界一次又一次的喝采。