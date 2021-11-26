成大凝聚國際化南方觀點臺灣學

「Formosa偎海e所在」國際學術研討會，邀集臺灣、日本、西班牙等專家學者，凝聚南方觀點的國際化臺灣學

國立成功大學文學院深化臺灣學研究，11 月 26 及 27 日在成大光復校區舉辦「Formosa偎海e所在」國際學術研討會。邀集臺灣、日本、西班牙等學者專家，追溯、探索成大與府城、臺灣以及與世界的生成演變關係，以期逐步凝聚南方觀點的國際化臺灣學研究。

慶祝成大建校90週年以及迎接即將到來的2024 年熱蘭遮城建城 400 年，成大文學院推出「Formosa偎海e所在」國際學術研討會。「Formosa」美麗的島嶼，是 16 世紀以來臺灣的另一個稱呼。成大副校長陳玉女開幕致詞表示，「偎海e所在」計畫名稱取自臺灣最古老市鎮大員（Tayouan），其西拉雅語意為靠海的地方，也代表計畫從海洋觀點開始，往前探索臺灣史前住民身影，往後則探詢 16 世紀以來的臺灣歷史發展。

成大助理副校長兼產創總中心主任莊偉哲於「Formosa偎海e所在」國際學術研討會致詞。圖/成大提供

成大文學院「Formosa 偎海e所在」計畫，結合社科院、理學院等相關領域共組研究群，藉由歷史展演、戲劇演繹、影視記錄、田野調查、史蹟勘考、論文研究發表，以及 AR、VR 現代新科技等多元途徑，再現臺灣研究新意，藉以扎根並強化成功大學近年推動的臺灣學研究基礎和能量。

接連兩天，成大「Formosa偎海e所在」國際研討會共計舉行 5 場主題演講，進行 15 篇論文發表，探討 5 大主題包含：婆娑之島：臺灣與海洋、復返原史與當代、動力臺灣：Power Age、人文心・鳳凰魂：在地文學與歷史旅路、瓜瓞綿綿：文化資產扎根與傳承，內容涵蓋豐富多元。

成大副校長陳玉女表示「Formosa偎海e所在」從海洋觀點研究臺灣學。圖/成大提供

成大「Formosa偎海e所在」國際研討會邀請多位重量級主講人帶來精彩主題演講。其中，11 月 26 日下午「動力臺灣：Power Age」場次，將由成大化工名譽教授翁鴻山主講「工程教育是臺灣經建發展的重要動力來源」。11 月 27 日上午「人文心・鳳凰魂：在地文學與歷史旅路」場次，資深臺灣文學研究者、成大 110 年傑出校友張良澤將以「八年榮歸成大──我與臺灣學的關係（1970-1978）」為題，進行主題演講。

12 月 1 日至 12 月 4 日成大文學院「Formosa 偎海e所在」計畫將結合成大「第三屆戲劇節」，透過公開展覽、表演藝術演出與科技教育推廣等方式，展現文學、藝術等教學研究成果。集結文學、戲劇、繪畫、舞蹈、樂器演奏等多重藝術形式與小西門歷史空間建築，12 月 4 日上午成大校園將首次演出展演式策展劇作《府女》，活動精采可期。