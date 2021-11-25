智慧化居住空間創意競賽成果 台科大設計勇奪金獎

內政部建築研究所主辦第十四屆「創意狂想巢向未來」 智慧化居住空間創意競賽 ，今（25）日舉行頒獎典禮暨作品分享會，表揚「創意狂想」及「巢向未來」兩組共19件獲勝作品，並由台科大團隊及國家地震工程研究中心奪下金獎，創意與實績獲得肯定。

內政部建築研究所所長王榮進指出，今年競賽鼓勵青年學子及產業界運用人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、雲端運算等技術，提出符合未來生活情境需求創新應用服務。期待鼓勵年輕學子與科技公司能發揮創意，透過整合運用科技，提供國人更多智慧化生活便利服務，並藉此提升國人生活居住品質及促進科技產業發展。

內政部建築研究所所長王榮進分享，鼓勵參賽者運用AIoT與AI等技術，對未來生活情境需求提出創新應用服務。圖／內政部建築研究所提供

歷屆獲獎的作品，後續也參與國外競賽並取得佳績，或實際運用在國內場域，如第五屆崑山科技大學電腦與通訊系「“照＂向未來的光明燈」，2012年榮獲日內瓦發明展金牌獎肯定；巢向未來組中，第十二屆台灣受恩公司結合IoT管理平台與數據分析，將智慧照護落實於長輩日常服務，對產業帶來實質幫助，亦獲得相當正面肯定。

今年「創意狂想組」金獎由臺灣科技大學建築系學生吳暐凱、馬朗文、黃昱翔「Wind Digester」摘下，運用貝殼仿生原理結合風力發電概念，將風的影響與缺點改成優點，創造新的機構系統結合建築，並應用在高層建築上，在設計整體造型和創意皆有不錯表現。銀獎則是聯合大學建築學系學生黃亘懋、湯秉豫「Light In The Dark Mist」，收集山區日光與霧中水分子，並儲存成光能、熱能及水源，在災害或山難發生時提供逃生指示及緊急救難需求，設計富人性化考量。

「創意狂想」組金獎作品表達在高層建築利用貝殼仿生原理結合風力發電概念，呈現風力發電的優點。圖／內政部建築研究所提供

「巢向未來組」金獎由財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心的「沙崙C區5D智慧維運管理系統」奪下。透過結合環境感測器資訊與設備位置，將與大樓維運相關監測數據整合於可視化平台，讓管理者直觀操作，可提升管理效率。國家地震工程研究中心研究員王仁佐進一步說明，此系統具備「大數據結合實際場域結合的實用性」，舉例來說維修人員達到需維修的冷氣位置，資訊系統恆根據手機位置感測他到達，並且即時呈現與冷氣相關數據提供協助判斷，系統才更具價值。

巢向未來組參賽業界作品普遍運用物聯網應用、數據應用分析、系統整合技術，展現數據應用在智慧化居住空間帶來便利性。圖／內政部建築研究所提供

銀獎則頒給城智科技「人臉辨識應用解決方案提升智能長照服務」，透過自行研發人臉辨識科技達到智能長照，將長照機構之異質系統整合及住民、訪客、服務人員管理自動化，提升行政效率，以及非接觸實名制及測溫管理，節省人力及提升防疫率。

內政部建築研究所表示，歷經十四屆賽事已累計大專院校及產業界共3,333件作品參賽，評選出231件作品並公開表揚。不僅案例趨向多元豐富，參賽團隊所展現成果在設計及落實上皆有具體複製與擴散潛力。今年創意競賽獲獎優良作品，除發掘出國內在建築空間內的智慧科技應用外，再一次使創意團隊的設計與效益被各界瞭解與重視，深具未來性。