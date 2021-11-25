經濟部全力推動自駕車產業升級

促工研院攜手產官學 以車輛關鍵資料強化行車安全

隨著AI人工智慧科技應用於自駕車領域，掀起了交通新革命，為實現自駕車在正式道路行駛上更加安全無虞，工研院日前邀請國家運輸安全委員會、台灣車聯網產業協會(TTIA)、陽明交大運輸研究中心、台灣智慧駕駛公司(Turing Drive)、漢名科技以及資策會，共同舉辦「智慧車輛關鍵資料存證管理應用之產官學安全互聯網」SIG(Special Interest Group)啟動大會，發表經濟部技術處支持工研院以區塊鏈技術建置之「車輛關鍵資料存證服務平台」，藉由區塊鏈不可更改的特性，來完整紀錄車輛位置資訊、方向盤操作、自動駕駛系統運轉狀態等，以建立可信賴的資料存證，進而強化自駕車安全。

國家運輸安全委員會葉名山專委於大會致開幕詞。

經濟部技術處表示，為強化自駕車發展，自2019年已開始實施「無人載具科技創新實驗計畫」，並積極推動自駕車創新技術開發，目前已有11個案例、帶動35家業者在全臺各示範場域試運行，此舉係為讓自駕車擁有更完善的運行環境。另有鑑於美國、歐盟與日本等國家，在自動駕駛政策及立法重點，皆著眼於「釐清事故責任歸屬」等相關道路交通法規修正，因此，技術處以科技專案支持工研院以區塊鏈技術，建置「車輛關鍵資料存證服務平台」，將所收集的車輛資料變成具佐證效力的依據，建立車輛資料庫，同時確保資料存取、分享、衍生應用時的安全性及隱私性，期盼未來能成為監理單位採信的重要依據，並與國際規範接軌，促進車輛產業朝智慧化發展。

工研院服科中心總監陳慧娟於會中致詞。

台灣車聯網產業協會(TTIA)理事長吳盟分於會中致詞。

陽明交大運輸研究中心吳宗修教授闡述智慧車輛關鍵資料管理規範。

台灣智慧駕駛公司劉宜鑫總監講述場域實測成果與應用情境。

漢名科技周倩如副總亦於會中說明該公司著手的場域實測成果與應用情境。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，自駕車在行駛時是透過車輛內的互聯裝置和AI系統來感知周遭環境，不需要人為干預就能自動駕駛，但若有行車事故發生，相關的責任判定就難以釐清；在體察產業需求後，工研院與台灣智慧駕駛公司共同合作車輛關鍵資料庫，並導入區塊鏈的技術來做存證，在測試存證的過程中，首先會在自駕車上裝置Trusted keeper (blockchain based IoT gateway)，經由反覆測驗進行資料蒐集，包括車輛位置和車速、方向盤轉動角度等數據，所以一旦發生意外事件的前、中、後，在這幾秒鐘內的車輛資料都會被記錄下來，進而釐清真正的事發經過，讓自駕車更加精進與安全。

工研院服科中心副組長羅國書於會中說明車輛關鍵資料存證管理解決方案。

羅副組長與幕後辛苦工作團隊合影。

台灣車聯網產業協會(TTIA)理事長吳盟分也說明，工研院的車輛關鍵資料存證服務平台，能解決不同車廠、不同設備、不同異質系統的資料生成、取得與管理，更能確保資料來源和資料真實性，具有絕對的佐證能力，有鑑於此，台灣車聯網產業協會將以工研院的技術為基礎，協助推動各公部門重視自動駕駛資料記錄系統等政策與法規的制訂，而台灣車聯網產業協會未來更將成立車輛關鍵資料管理的安全互聯網，確保並協助草案形成過程的品質。

自動駕駛技術的蓬勃發展，將開啟創新的功能與機會，也帶來全球的經濟、社會、交通等方面新的問題與挑戰，工研院研發的車輛關鍵資料存證服務平台技術，期盼能提供後續事故鑑識專家進行鑑定及還原使用，進而協助促成自駕車新興法規制定，建立健全完善的車輛標準體系，帶動自駕車產業升級。