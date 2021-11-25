崑山科大視覺傳達設計系執行跨國合作的創作案，邀請南韓藝術家李承娟開設為期四週的工作坊，以「你是某人的天使You are someone’s Kokdu」為主題，帶領30多位學生一起創作包括鐳雕、剪紙與木雕等作品，連同她自己的創作，一同在該校創媒學院藝術中心展出，每日早上9點到下午5點，展期至11月29日，開放免費參觀。

該跨國合作創作案，由崑山視傳系副教授曾惠青與李承娟於半年前開始規劃；李承娟獲得韓國藝術協會贊助到台灣進行交流，原訂蒞校與學生互動，因疫情關係改為線上教學。

崑山科大視傳系舉辦台韓藝術創作聯展 。圖為展出作品

該展覽以「你是某人的天使You are someone’s Kokdu」為主題，創作理念是以身邊的人為創作的靈感，Kokdo在韓文是天使的意思，天使並不總是好的，它有一種善與惡的矛盾形式，沒有絕對完美，也沒有絕對邪惡，無論看到或沒有看到，把曾經見過的人或想像的人描繪出來，也可以把普通人或民間故事中隱藏的平凡角色，變成神明的樣貌。

李承娟的作品以個人創作的插畫為意象，擅長以各種多媒材的應用來表達創作的精神理念，近年來除了藝術創作之外，也涉足到文創商品的設計，豐富的藝術創作歷程，對於視傳系學生來說是一個很好的啟發。

李承娟的創作非常多元性，經常與當代舞蹈家、科學家、演員和電影製片人合作，在柏林、倫敦和斯洛維尼雅，都有製作過大型的公共藝術金屬作品，在首爾的許多個美術館也有永久典藏她的作品，作品很多關於神話探索的主題，此次能親自與學生交流，讓學生獲益良多。

崑山科大視傳系舉辦台韓藝術創作聯展 。圖/寬山科大提供

此外，李承娟也對崑大視傳系學生的作品表現非常讚賞，參與工作坊同學的作品技巧純熟且有高度的原創性，她特別挑選廖品棋、戴暐晟、葉錦秀、許千尋、曾竺萱、劉亭吟、薛文綺、陳曜騰、游舒涵、陳冠霖、陳宇軒、蘇冠廷、阮金玉、鐘佩蓉等學生的作品，明年一同在韓國舉辦的展覽中共同展出，讓學生相當期待。

該展覽紀錄片：http://vimeo.com/649299778（導演剪輯許文鴻）

崑山創媒學院藝術中心參觀資訊： http: //web.ksu.edu.tw/DTCRARG/page/56894。