落實SDGs績效卓越 朝陽科大連續8年獲綠色採購績優表揚

為鼓勵民間企業與團體主動響應綠色採購，臺中市長盧秀燕特別於市政會議公開表揚109年度臺中市綠色採購績優單位。其中，朝陽科技大學採購金額超過5仟萬元，與台積電、美光等科技大廠並列前10大綠色績優單位，也是唯一受獎學校單位，且該校已連續8年獲得民間企業與團體綠色採購績優單位殊榮，卓越績效受肯定。

獲獎代表合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，聯合國的永續發展目標(SDGs)及英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名都將綠色生產與採購視為重要指標，朝陽科大近年來致力推動永續發展，不但連續4年蟬連世界綠能大學全球百大，更接連榮獲行政院國家永續發展獎、國家環境教育獎、TCSA台灣企業永續獎、經濟部水利署節水績優獎、經濟部能源局節能績優獎、臺中市低碳永續城市貢獻獎等獎項的肯定。另外，為宣示朝陽落實綠色採購之決心，更在每年出版的永續報告書中將綠色採購列為揭露之項目，希望帶動綠色消費風氣，活絡生產端與消費端的互動，期能達到資源永續利用及環境保護的效益，促進全民綠生活。

代表受獎之朝陽科大助理副校長兼總務長張華南進一步表示，行政院環保署近年推動全民綠生活，希望無論企業、學校或個人均能落實綠色生產與消費，而聯合國永續發展目標中的SDG 12就是以綠色生產與消費為指標之一。朝陽科大肩負大學社會責任，鼓勵師生積極投入綠色消費的行列，例如領先中部各大學於宿舍裝設洗衣精補充機器，讓師生自備空瓶購買洗衣精，減少包裝材之浪費。在學校治理方面，朝陽科大宣誓2035年減碳50%、2045年達到淨零排放，為達到此目標提升綠色產品採購，降低能資源使用是一重要之策略。