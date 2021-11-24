樂鑫推工地提升教育 拓展國際海事工程

推動企業學習組織半年 增進工地現場管理

工地管理與施工安全一直是工程公司最重視，卻也是工程行業人力培訓上最棘手的問題。樂鑫開發工程創辧人盧湘凱說，以今年四月承攬高雄港務局之護岸改建工程為例，施作初期因新進人員不了解勞安規定. 現場維護管理也不夠嚴謹屢遭開罰，突顯工地人員訓練教育不夠徹底。

樂鑫開發工程專案承辦人李若綺指出，樂鑫開發工程今年四月申請「中小網大－推動企業學習組織」計畫，即鎖定提升個人基礎能力為目標，課程計設從溝通技巧到專案執行，並安排工地人員進行職安課程培訓，從小地方開始做起，減少缺失。李若綺說，執行前期也擔心透過網路學習現場人員不能接受，還透過獎勵機制和管理會議讓大家逐步熟悉系統操作，線上學習的意願越來越高，工地缺失情況也明顯下降，讓相關工程知識能夠落實工地現場。

落實工地管理，推工程知識標準化



樂鑫開發常遇到因新進人員不了解勞安規定. 現場維護管理不夠嚴謹屢遭開罰，透過完整教育訓練降低缺失。圖／樂鑫提供



樂鑫開發工程公司專精海事碼頭，擁有獨家技術工程專利，過去，大型海事工程營造廠爭相合作。四年前開始獨立接案，未來更看好朝國際接案發展。樂鑫開發工程雖對海事工程技術深具信心，然而，盧湘凱也說出樂鑫遇到特殊產業新進成員培訓之難題。她說，樂鑫有兩大部門，一是工程單位，另一是管理部門，兩部的員工作業內容差異大，認知也很不同，該如何讓現場工地落實管理規則，一直是樂鑫在業務拓展的同時一項隱憂，因此，一直希望能夠讓工程知識更標準化。

李若綺為了完成人才培育與知識標準化的目標，她一直注意經濟部中小企業處相關計畫，就在她的尋找下，她幫公司申請到「中小網大－推動企業學習組織」計畫，透過計畫的學習機制，希望能建立公司內部管理制度，以數位工具連接工地現場與內勤管理，擬出一套可行SOP，進而改善工作品質，達到低出錯率，降低公司成本。同時，也透過教育訓練突破僵化的思維，跳脫以往的工作環境，提升工作產值和團隊向心力。

環保海事工程需求大，急需人才培育

樂鑫開發具有從事海事工程類施工、水下作業以及碼頭營建相關工程經驗之專業團隊，握有港灣碼頭工程的關鍵技術。因此，樂鑫相關技術已專利化、模組化，並能整合上下游資源，有利技術傳承，並朝組成產業生態系邁進。盧湘凱分析，台灣目前海岸線的碼頭建設大部分是六年國建時建設，至今已30年了，而大部分碼頭使用年限約有50年耐用期，因此，政府也規劃在未來5年將投入600多億元預算進行海事碼頭更新，看好未來環保工法的需求，碼頭興建對樂鑫開發將是一大利多，未來勢必需求強勁。

因應未來公司成長願景，盧湘凱說，樂鑫極需有持續性的教育訓練，能夠引導員工不斷精進，幫助公司增加競爭力。在 今年推動「中小網大－企業學習組織」計畫中，樂鑫以實體與線上並重，尤其線上學習對工地人員是很好的選擇，解決了時間與地域上之限制。

盧湘凱分享推動企業學習後有兩大收獲，其一樂鑫作為剛起步的新創企業，執行該學習計畫前未建置培訓機制，在推動過程中，管理部門學習到如何建立 人才培訓制度；其二，它也同時解決了部門間矛盾難題，改善團隊氣氛。李若綺說，有一位同仁的改變，讓我們蠁意外，過去，工程現場管理夥伴從不在乎言行形象，但在上完了課後，他們會開始在意言行表現，也要求製作公司制服，對管理職有進一步認知，想要提升自己的專業度，他們這項改變，這不是我們管理部門要求，而是他們選修「中小網大」中的領導相關課程影片而產生的改變。

全球對海事環保工程需求竹殷切，樂鑫認為，透過今年的學習推動，對未來培養國際海事工程人才深具信心，未來國際化發展願景可期。