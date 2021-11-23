讓理工人學會溝通 提升客戶滿意度

振儀科技推動企業組織學習，維持高產值員工效能

專精力學測試服務20多年的振儀科技，其服務受到國內科技電子、航太及車輛零組件產業的仰賴，員工不到30人的小企業，卻能創造年營收超過1億元，每位員工年產值高達300多萬元。不過，半數員工是工程師的振儀，如何協助他們持續學習以保有營運優勢，成為振儀的隱憂。

振儀科技總經理王文賢說，振儀的工程師們平常都在外面跑，要集合他們一起上課很困難，有時好不容易集合大家一起上課，卻常面臨客戶突發狀況，不得不趕快前往處理。王文賢雖有意建立公司成為學習型組織，但總無法突破現實困難。

數位學習機制達適時適量學習需求

為了解決學習上的困難，振儀申請到「中小網大－推動企業組織學習」，透過網路的數位學習方式可以解決學習者 Just in time 及 Just enough 等的適時適量學習需求。並透過這個計畫，自製一系列數位教學影片。振儀專員許羽沛說，教學影片可以按暫停，讓同仁可以依照自己理解的需要，倒轉播放重新觀看聆聽課程內容，比實際上課更容易達到完整學習。

振儀仍會舉辦實體課程提供同仁不斷進修，維持高產值。圖／振儀提供

王文賢說，以前很希望同仁能夠主動學習，但不想學習的同仁，雖然公司提供上課機會，也不會想上，常常會因為他們的態度而生氣。自從參與學習計畫後，發現有些同仁開始積極學習，尤其平台上有多元的課程影片，引起同仁的興趣，例如，有同仁在平台上看到一堂「負責與當責」課程，覺得觀念很棒，主動推薦給公司，希望其它同仁也能學習到，這部影片至今在公司內已播放五次。從這個例子，「中小網大」解決王文賢一直以來煩惱的問題，他也順勢鼓勵同仁，只要覺得不錯的課程或書籍都可以推薦給公司購買，提供同仁輪流觀看、閱讀。

被動學習轉化主動學習

振儀科技期望同仁能夠把學習成效反映到客戶滿意度上，因此設計客戶滿意度分析報告作為查核。許羽沛說，在導入數位組織學習之前，日常的會議上，會發現被提出檢討的交機案維修案數量很多，每一個案子不會是一、兩次會議就檢討完畢，而是很多次，延遲到客戶多次打電話來反映，廠務工程師要去過很多趟才能把機器設定好。歸究其原因，主要是各部門的人員不能把器材及時程管控好，有些器材又因屬研發機台或改型，牽涉到新設計繪圖，又受到加工廠的排程，管控變數擴大到更多單位。

許羽沛觀察到，今年參加計畫後辦理「情緒壓力與衝突管理能力」和「有效溝通技巧」實體課程，讓同仁學習到如何降低錯誤重工派工的溝通技巧。許羽沛說，學習成果很快反應在5月至7月的交機維修案件，客戶滿意度調查回應，統計結果達到92.8分。

振儀舉辦員工旅遊，連絡彼此感情，提高向心力。圖／振儀提供

王文賢很高興振儀推動企業組織學習計畫，大部分員工是理工思維重技術，但卻常常因為不善於溝通，造成效率不彰，影響客戶滿意度，透過課程規劃及獎勵學習機制，確實較以往減少了部分反覆檢討排除錯誤的次數，接到客訴變少，顯見整體執行效益明顯增加。

王文賢體認到學習是一輩子的事，站公司的立場，振儀會持續推動這項學習機制，也會透過一些誘因讓同仁養成主動學習；回到個人，王文賢說，這個學習計畫收獲最大是他個人，技術背景出身的他，過去較重技術，透過參與推動「中小網大－企業組織學習」過程，讓他學到管理、溝通技巧，有利於內部學習型組織氛圍營造，並達到經驗傳承與企業永續經營的目標。