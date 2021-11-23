精誠集團捐贈陽明交大7千萬GARAOTUS雲平台

開設產學專班深度合作培育醫療與科技跨界人才，提供世界級基因分析研究資源

精誠集團攜手陽明交大深化產學合作，捐贈7千萬元價值GARAOTUS雲平台與軟體服務，提供陽明交大生物科技學院全台第一套的GAaaS（Genomics Analytics as a Service）國際級系統架構與專業服務，建立世界級基因分析實驗室所使用的軟硬體技術與配備，幫助提升研究效能與成果整合；並於生科院開立工程與計算生醫產業碩士產學專班，投入教學與實做演練，培育跨領域國際級生醫人才。

精誠集團董事長林隆奮表示，「COVID-19疫情無疑對全球每一個國家都帶來全面性的影響，也讓我們進一步理解生物科技領域研發對於人類生活的重要性。培育世界級軟體人才一直是精誠多年投入企業社會責任重要的目標，希望透過與陽明交大生物科技學院的合作，運用領先的雲平台與軟體研發，加速生物科技相關研究發展，幫助台灣生技領域人才與全球其他領先研究單位攜手合作，共同為人類健康做出貢獻。」

國立陽明交通大學校長林奇宏表示：「陽明交大近年來每年投入上千萬經費協助生物科技學院建立工程與計算生物中心，加上精誠這次捐贈的7千萬資源與GARAOTUS一手建置的方案架構，除了能讓校方與研究生享受到國際級的HPC運算設備，參與精誠與陽明交大合作開立的工程與計算生醫產業碩士產學專班的學生，也能利用此套設備實作其碩士論文研究題目，同時搭配企業實習課程，讓學生至精誠實習，由專業團隊傳授於業界耕耘多年的經驗，即早成為具有實戰力的人才，更有機會在畢業後進入精誠集團服務，成為符合業界所需的跨領域搶手人才。」

精誠集團攜手陽明交大11/23進行產學合作簽約儀式。圖/陽明交大提供

GARAOTUS負責人薛聖傑表示：「生物技術研究的計算量龐大，這些資料往往儲存個別實驗室或研究單位，不利於彼此間合作開發。GARAOTUS的平台架構即是專為大量資料快速運算所設計，透過GAaaS（Genomics Analytics as a Service）國際級系統架構與專業服務，可以協助研究人員透過雲平台快速整合散落各地的研究資料，並且快速運算，對於新藥或是精準醫療相關的發展有很大的助益。GARAOTUS 雲服務平台的醫療行業解決方案，目前已在香港導入，未來也將積極針對新加坡、印度等東南亞市場推廣。」

如何運用雲服務取得更快速、更敏捷的營運資源已經成為每一個組織未來發展的關鍵。GARAOTUS雲平台的整體核心架構為HPC(High Performance Computing)、開源及容器化等相關技術，團隊除了擁有多年的大型高速運算建置能力，能將底層的技術向上整合，更在服務層提供了基因分析即服務GAaaS。GARAOTUS的技術團隊也將協助陽明交大生物科技學院建置部署雲平台與相關軟體技術，可望將於明年招生的工程與計算生醫產業碩士產學專班開始使用，為台灣培養跨域的生醫科技人才。

以客戶需求為核心，精誠積極透過過去在地端所累積的異質平台數據整合經驗，加上與GCP、Azure、AWS以及Oracle、IBM等原廠合作密切，以及精誠旗下世界級技術團隊GARAOTUS的大型高速運算建置能力與經驗，協助企業與組織在複雜的IT環境下運用越趨成熟的雲服務，加速發展雲端運算成果，進一步優化商業模式！