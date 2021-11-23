臺灣海大、高科大與台北海大組海洋聯盟

北高三校簽署合作意向書，宣示111年為海洋教育元年，攜手將台灣海洋產業推向國際，打造海洋護國神山!

臺灣四面環海，擁有得天獨厚的海洋資源與潛力無窮的海洋產業！國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學與台北海洋科技大學今(11/23)簽署海洋聯盟合作意向書，由臺灣海大校長許泰文、高科大校長楊慶煜與台北海大校長林俊彥代表簽署，將就教學資源、研究領域共享共榮，並藉開設跨領域課學程及跨校修讀輔系、雙主修學位培育莘莘學子。北高三校與臺灣四面海洋締約，齊力發展海洋產業、推動海洋教育及守護海洋環境。

臺灣掀起航海王熱潮，使其海運產業衍伸而出航運技術、航運管理、輪機工程等海洋產業備受矚目，推動海洋教育還有大眾所知的水產養殖、海洋休閒等，而守護海洋生態、環境保護和厚植海洋文化更須仰賴教育的累積。三校於會中共同宣示明(111)年為海洋教育元年，未來將定期舉辦三校首長高階會議及產、官學部門主管會議，預計就海洋政策、海洋科學、航運、航海、輪機及風力發電等主題共同研提研究計畫、辦理教育訓練、招生事務，並就風能人才培訓及USR面向，進行相關實質合作。

臺灣海大校長許泰文(中)分享，三校合作共組海洋聯盟，將臺灣海洋產業推向國際。圖/謝易晏

許泰文校長強調，臺灣海大以海洋為主體但不以海洋為限，每一個系所皆具備不同領域之海洋專業特色，對應國家經濟建設趨勢與產業發展的需求，致力培養高階管理人才。該校具備完善的實驗場域及設備，也擁有多項全國獨特設施，包含世界第三大的空蝕水槽實驗室、臺灣唯一具多方向不規則波造能力的試驗水槽、國家級海洋研究船新海研2號等，期盼加入海洋聯盟後，將該校前瞻技術融入合作主題，共同組成研究團隊、研提國家計畫、產學合作計畫及國際交流，進一步提升學術價值及應用於產業之發展。

楊慶煜校長表示，高科大設有海事、水圈及海洋商務等三個學院，並結合校級海事人員訓練處資源，期許培育更多優秀人才投入海運事業。除了原本智庫研究的豐富能量之外，學生專業訓練所需場域也相當健全，包含了航行或輪機的各類模擬機、實作設備，以及國內大專校院唯一符合國際標準的潛水人員訓練池、安全訓練設施等。另該校國際海事公約研究中心所建置之「國際海事公約雲端資料庫」，內容包括最新海事科技資訊及海事議題動態等，能夠進行國際公約相關議題之蒐集與分析，掌握IMO相關公約之發展趨勢。

國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學與台北海洋科技大學三校簽署海洋聯盟合作意向書記者會貴賓雲集。圖/臺灣海大提供

林俊彥校長表示，台北海大因應國家產業發展趨勢與人力需求，以「培育海事與商業之專業技術人才」為宗旨，將學校定位為「務實致用教學型」之大學，在既有資源整合的基礎上，發展一系一特色，發揮各系科之學術研究能量，提供學術研究的行政服務，爭取學術研究資源，開拓各系科發展特色及學術研究水準,且規劃跨校、跨系科的整合性研究，期待在「專業、忠誠、勤奮、堅毅、服務」的辦學理念下，朝專業、創新、卓越的優質海商學府邁進。

臺灣海大、高科大與台北海大藉由跨校簽署合作備忘錄，期望吸引更多學子深入認識海洋寬廣領域，招收並培養更多優秀人才投入海洋產業，擴大海洋市場就業能量，運用現有設備、場域與人才資源，期能發揮加乘效用，持續提升三校的教研能量，為培育國家海洋人才善盡心力。