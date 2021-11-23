臺灣海大、高科大與台北海大組海洋聯盟
北高三校簽署合作意向書，宣示111年為海洋教育元年，攜手將台灣海洋產業推向國際，打造海洋護國神山!
臺灣四面環海，擁有得天獨厚的海洋資源與潛力無窮的海洋產業！國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學與台北海洋科技大學今(11/23)簽署海洋聯盟合作意向書，由臺灣海大校長許泰文、高科大校長楊慶煜與台北海大校長林俊彥代表簽署，將就教學資源、研究領域共享共榮，並藉開設跨領域課學程及跨校修讀輔系、雙主修學位培育莘莘學子。北高三校與臺灣四面海洋締約，齊力發展海洋產業、推動海洋教育及守護海洋環境。
臺灣掀起航海王熱潮，使其海運產業衍伸而出航運技術、航運管理、輪機工程等海洋產業備受矚目，推動海洋教育還有大眾所知的水產養殖、海洋休閒等，而守護海洋生態、環境保護和厚植海洋文化更須仰賴教育的累積。三校於會中共同宣示明(111)年為海洋教育元年，未來將定期舉辦三校首長高階會議及產、官學部門主管會議，預計就海洋政策、海洋科學、航運、航海、輪機及風力發電等主題共同研提研究計畫、辦理教育訓練、招生事務，並就風能人才培訓及USR面向，進行相關實質合作。
許泰文校長強調，臺灣海大以海洋為主體但不以海洋為限，每一個系所皆具備不同領域之海洋專業特色，對應國家經濟建設趨勢與產業發展的需求，致力培養高階管理人才。該校具備完善的實驗場域及設備，也擁有多項全國獨特設施，包含世界第三大的空蝕水槽實驗室、臺灣唯一具多方向不規則波造能力的試驗水槽、國家級海洋研究船新海研2號等，期盼加入海洋聯盟後，將該校前瞻技術融入合作主題，共同組成研究團隊、研提國家計畫、產學合作計畫及國際交流，進一步提升學術價值及應用於產業之發展。
楊慶煜校長表示，高科大設有海事、水圈及海洋商務等三個學院，並結合校級海事人員訓練處資源，期許培育更多優秀人才投入海運事業。除了原本智庫研究的豐富能量之外，學生專業訓練所需場域也相當健全，包含了航行或輪機的各類模擬機、實作設備，以及國內大專校院唯一符合國際標準的潛水人員訓練池、安全訓練設施等。另該校國際海事公約研究中心所建置之「國際海事公約雲端資料庫」，內容包括最新海事科技資訊及海事議題動態等，能夠進行國際公約相關議題之蒐集與分析，掌握IMO相關公約之發展趨勢。
林俊彥校長表示，台北海大因應國家產業發展趨勢與人力需求，以「培育海事與商業之專業技術人才」為宗旨，將學校定位為「務實致用教學型」之大學，在既有資源整合的基礎上，發展一系一特色，發揮各系科之學術研究能量，提供學術研究的行政服務，爭取學術研究資源，開拓各系科發展特色及學術研究水準,且規劃跨校、跨系科的整合性研究，期待在「專業、忠誠、勤奮、堅毅、服務」的辦學理念下，朝專業、創新、卓越的優質海商學府邁進。
臺灣海大、高科大與台北海大藉由跨校簽署合作備忘錄，期望吸引更多學子深入認識海洋寬廣領域，招收並培養更多優秀人才投入海洋產業，擴大海洋市場就業能量，運用現有設備、場域與人才資源，期能發揮加乘效用，持續提升三校的教研能量，為培育國家海洋人才善盡心力。