朝陽科大攜手波錠基金會 助雲林家扶中心孩童圓夢

為幫助弱勢孩童圓夢，讓孩童有一個「美夢成真」的聖誕節，朝陽科技大學與財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會首次合辦「朝陽圓夢樹」活動，今（23日）於校內波錠紀念圖書館舉行溫馨的點燈儀式，讓雲林家扶中心的孩子們，許下禮物心願，並廣邀全校師生及社區民眾一起來響應認購，希望募集300份聖誕禮物，透過雲林家扶中心送到每一個孩子家中，用愛點亮孩子的世界。

雲林家扶中心主委陳燦勲（左）致贈感謝狀予朝陽科大校長鄭道明（右）。圖／許俊揚攝

「朝陽圓夢樹」為4米高的耶誕樹，樹上掛著滿滿心願卡，這些都是雲林家扶中心孩子們的耶誕願望。心願卡中，其中，6歲的吳小妹妹想要一台電暖器送給爸爸當耶誕禮物，因為她父親去年遭逢車禍，癱瘓在床，有了電暖器，爸爸待在房裡冬天就不會著涼；12歲的劉小妹，父親因車禍成為植物人長年住在安養院，不曾出國過的她，只想要一個地球儀當耶誕禮物，看看世界有多大；而9歲的許小妹妹的心願是一個小烤箱，因為家中有6個兄弟姊妹，她的母親為了照顧孩子無法出外工作，貼心的她想要有個烤箱幫媽媽省下早餐開銷。另外，患有先天性肢體障礙的12歲蔡小弟弟，則是想要一雙運動鞋作為聖誕禮物，因為他無法用手寫字，未來希望用雙腳翻轉他的人生。

雲林家扶中心主委陳燦勲（左）致贈感謝狀予 財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會董事長楊環如（右）。圖／許俊揚攝

朝陽科大校長鄭道明表示，大學不應侷限於傳承知識的學術殿堂，更須承擔起改變社會的角色，從大學走入社會，承擔並落實大學的社會責任，讓愛的行動永不停歇。鄭道明說，很高興能為朝陽圓夢樹點燈，號召更多師生來擔任募集禮物的愛心天使，幫助家扶兒童實現耶誕心願。

朝陽科大與波錠基金會，公益慈善不落人後。圖／許俊揚攝

財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會董事長楊環如強調，波錠基金會長期關懷弱勢族群、補助國小學童營養午餐、補助中低收入長者醫療用品費、協助獨居長輩居家環境清潔打掃及準備歲末愛心年菜寒冬送暖。這些心願或許一般孩子看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，因此希望能透過朝陽圓夢樹活動，募集更多的愛心天使幫他們圓夢，成為家扶孩子心中的聖誕老公公。

「朝陽圓夢樹」活動，與會者合影。圖／許俊揚攝

「看見孩子手寫卡片的微笑期待，正是家扶社工募集禮物的最大動力。」雲林家扶中心主委陳燦勲與主任廖志文共同表示，雲林家扶中心協助的近1,000個家庭中，有一半是單親、月收入低於2萬，對這樣的家庭來說，生活已極為困難，小孩子們想得到聖誕禮物可說是一種奢望。陳燦勲與廖志文表示，要特別代表全體家扶兒感謝朝陽科大及波錠基金會響應這項圓夢行動，讓300個孩子在聖誕節前夕，可以得到自己最想要的禮物，讓夢想成真。未來雲林家扶中心也將持續協助縣內20個鄉鎮經濟貧困的家庭及兒童，提供971戶家庭、1,744位兒童及青少年在各方面所需的協助，也期待朝陽圓夢樹活動能讓每個弱勢家庭重拾溫暖、每個家扶兒找到幸福。