三聯科技點多人分散 善用線上學習平台

「創業大學校」助實現自主學習理想

民國56年成立的三聯科技，走過逾半世紀，在過程中不斷透過創新變革與發展人才，讓公司歷久彌新、屹立不搖。為了延續企業人才發展目標，三聯科技很早就推動數位學習，2013年正式成立「三聯學院」。三聯科技協理陳秀蕙不諱言，為了因應公司的發展政策、員工的學習需求，以及科技的日新月異，三聯學院必須調整，加速轉化思維及強化工具與資源。

三聯科技對於人力投資不遺餘力，透過整合式的教育訓練環境與多元化的學習資源， 提供員工學習與發展之舞台。三聯科技總經理林廷芳也非常重視與支持公司人力資源發展，看到由中小企業處推動的「創業大學校」的多元課程優勢，提供人資部門參用，並鼓勵申請相關計畫。三聯科技協理陳秀蕙說，公司會透過週會分享、工業教室、數位學習方式提供工作經驗分享、產品與服務之專業課程，但個人工作技巧、通識課程或各部門需求其它課程，會聘請外部講師到公司進行內訓開課，但三聯辦公地點分散北中南各區，各部門需求各有不同，若每堂課程參與人數不高，造成訓練成本過高。其次，若採外訓方式，外部課程品質又不一，難以瞭解同仁的學習成果。



三聯科技點多人分散特性，實體上課困難度高，現已透過「創業大學校」強化了學習便利與多元性。圖／三聯提供

推動企業學習組織，有效落實人才培育與績效管理

三聯科技在今年申請通過「創業大學校－推動企業學習組織」計畫，透過平台上之多元課程，提供同仁更豐富多元與自主進修的選擇，對於公司來說不但能節省訓練成本，也透過企業專區平台能提供個人完整學習履歷，讓主管與同仁均能清楚瞭解學習需求與進度，幫助部門主管有效落實人才培育與績效管理。

人力發展部門分析，三聯科技由於辦公地點分散北中南各地，各部門業務工作時程不同，透過數位平台企業專區的線上學習，提供多元且豐富的學習管道，同仁能利用時間彈性學習，同時也為公司節省公司十數萬元的課程開辦費，解決教育訓練之困難，提升組織數位學習動能並達到目標與預期效益。

陳秀蕙說，企業組織學習規劃目標要結合公司政策、未來發展，也要關注趨勢。隨著時代趨勢，公司每年都會訂定政策發展計畫目標，以今年為例，希望能夠建置 ESG 系統、強化英語能力及數位化學習，因此發展相關學習社群、學習目標與課程規劃。「創業大學校－企業學習組織」計畫正好適時給予資源挹注。她以ESG委員會為例，透過數位學習社群的規劃，搭配「創業大學校」的相關課程，讓委員會成員進行GRI準則導讀、ESG相關議題交流，並完成碳盤查設定目標及錄製數位教材；又以英文學習為例，透過英文社群學習，同仁也自行完成操作型錄與手冊的英文版本製作，有利未來朝國際發展的公司願景。

改善實體課受限時間與空間之限制，掌握學習效益

陳秀蕙說，三聯科技重視員工自主學習，為鼓勵同仁學習，每位同仁可運用月薪資 1%額度申請費用於購書或上課等自我成長項目。為鼓勵同仁在「創業大學校」選修課程，也舉辦數位學習王的奬勵活動。人力發展部門發現，以前開辦實體課，同仁因公務而無法來上課，現在不管是主管還是同仁，認為在「創業大學校」數位學習平台能幫助個人成長，也樂於從中學習。對三聯科技而言，「創業大學校」具有檢核學習內容，也能掌握到同仁學習效益。

在三聯，組織學習已成為文化。三聯在人才培育上秉著「通才、專才、全才」的全方位教育方向，再透過職務輪調或專業委員會機制，延伸同仁專業學習的深度及廣度，並協助同仁工作豐富化，公司則可因應轉變打造跨領域終身學習人才。