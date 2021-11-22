金箭自製線上學習教材 老師傅經驗有效傳承

育才、留才–「 創業大學校 －企業組織學習」實現轉型規劃

成立近40年的金箭印刷科技（股）公司，業務逐年擴大，近幾年今年正思考進行組織轉型，也規劃朝IPO（股票公開發行）之路邁進。現行金箭規模還屬中小企業，公司過往沒有投入太多資源在人才培育上；老師傅陸續退休，讓員工訓練問題逐漸浮現。不過，金箭過去培育新人，大部分仰賴老師傅OJT傳授或不定期辦理實體課程，但但因公司規模還屬中小企業，沒有太多資源投入人才培育，加上老師傅陸續退休，讓員工訓練問題逐漸浮現。因應老師傅退休問題今年五月中疫情期間，金箭印刷管理處協理紀麗君開始思考是否能採用線上學習方式進行經驗傳承，恰好得知有學習組織的老師推薦經濟部中小企業處建置的創業大學校平台有補助專案，故積極接洽並爭取到「企業組織學習」名額，為公司同仁啟動數位學習之旅。

紀麗君說明，因業務擴編需求金箭已有30多年，陸續有新員工進來，教育新員工大致採老師傅師徒傳授方式，但若遇上公司忙著出貨、趕工，老師傅就沒有時間進行工作教導了，或導致新進員工只能片斷學習，較無沒有辦法有糸系統與整合學習。為了解決這個盲點，早在2020年底，公司就與內部講師開始啟動線上課程製作，但完成的線上課程內容只能放在公共資料內部網域觀看空間，因為無法有點擊軌跡，哪個員工有上去學習，人資部門並也無法稽核。



金箭 並 提撥獎勵金，鼓勵主管、同仁盡量抽空自我學習，每月公布學習成果排名，增加緊張氣氛，營造組織學習氛圍。圖／金箭提供

今年四月公司開始啟動「 創業大學校 －企業組織學習」，並將自製數位教材放在中小網大平台供員工同仁上線上學習。紀麗君分享，由於 創業大學校有點擊軌跡，可以勾稽同仁上線學習時數，並將學習成果作為連結績效考核參考。，公司加上五月因遇到疫情關係於五月採居家辦公，同仁們剛好可以趁居家期間完成各項學習，因為此平台的建置，不僅讓新人可以利用時間學習工作知識，連已進來多年的資深員工，也可藉由到平台學習後，重新發現對公司的業務及專業知識有了較更完整的認識。

結合動畫自製教材 讓學習變有趣

為了穩定經營，金箭以前較重視注重研發與業務，不太重視人才培育相對較少著墨，紀麗君回想，那時公司根本不曾想到未留意老師傅會退休的問題，直至這兩年老師傅陸續退休，公司面臨到師傅退休後，接不上來問題人才斷層，於是開始與尚還未退休的師傅溝通，請其協助公司做好經驗是不是開始做內部傳承。雖然請公司將老師傅對印刷相關知識的講解進行錄影講解，但老師傅一直講，教學影片呈現較為枯燥，學習效果並不太好。紀麗君說，爭取到參加「 創業大學校 －企業組織學習」補助方案後，公司同步引進Vyond動畫軟體，讓年輕人學習動畫軟體製作，將老師傅的經驗利用動畫方式進行呈現不同方式傳承下來。她說，年輕新人把老師傅的知識打成文字運用動畫，搭配上圖片、＋錄影及動畫，以小再切割成單元別進行呈現，讓學習變得有趣與豐富。

歷經半年的推動，金箭共完成13門自製數位教材；辦理8場實體訓練課程及9次線上訓練課程，並規劃「品保檢驗管理師」、「技術員訓練」、「資深技術員訓練」完成三項職能的訓練課程的學習地圖與學程規劃。紀麗君說，我們還將課程依據部門職能區別必修與選修，除了新進同仁可以學習外，也可以讓資深同仁作為複習之用。

營造組織學習氛圍 培養自主學習

為了鼓勵同仁上線上學習，金箭也同步規劃【推動企業組織學習 你我一起努力】學習競賽活動，利用獎勵制度（團體競賽、個人競賽）營造學習氛圍，公司並提撥獎勵金，鼓勵主管、同仁盡量抽空自我學習，每月公布學習成果排名，增加緊張氣氛，營造組織學習氣氛氛圍。

金箭推動「創業大學校－企業組織學習」，透過參訪學習其它企業的經驗。圖金箭提供

半年來的數位學習推動，紀麗君認為成果豐碩，尤其從同仁回饋中得知，創業大學校 －企業組織學習讓他們提升了工作及學習效率；老師傅新進員工也回饋，這個學習平台讓新進員工新人可以快速上手；更有同仁認為中小網大學習平台還有很多新穎、豐富的學科，如管理、或語言及資訊課程，讓同仁們空閒時還能選擇自己有興趣的學科進行學習。紀麗君進一步表示說，金箭經營階層階段都希望能夠創建一個組織型學習型組織文化，從同仁這次學習回饋中，可以感受到公司從上到下都很感謝有機會推動這個學習平台，金箭也希望能一步步建立學習風氣與文化，逐步提升員工素質，吸引優秀人才加入金箭服務。