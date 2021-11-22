新芽網路成長快速 員工能力提升成痛點

「創業大學校計畫」助培養統合能力人才

由劉邦彥與郭育廷兩人以20萬元資本成立的新芽網路公司，以客製化問卷服務，突破過往該產業模式，以統計工具和圖表分析，受到企業與學術單位的肯定，成立9年多來，客戶成長快速，也成功進軍海外25國，其規模在2年前員工人數還在30人左右，今年已突破百人。

公司規模快速成長，新芽營運經理徐惠瑄表示，公司人資部門面臨員工訓練和素質提升強烈需求，今年有機會申請到經濟部中小企業處的「創業大學校計畫」，透過這個計畫的推動，發現平台上的課程多元，正好符合新芽對員工能力提升的期許，培養出具組織整合能力的員工。

提供成長機會才是留住人才誘因



新芽定期舉辦WorkShop 或講座活動，提升員工專業職能。圖／新芽提供

徐惠瑄說明，當公司成長到百人以上團隊，會面臨更多人力制度面和溝通上的問題，如何提高員工忠誠度和留任率成為公司高層急需解決的痛點。徐惠瑄接著說，新芽向來重視員工自主學習與成長，為鼓勵員工不斷學習，提供每年2萬元學習經費申請福利。新芽執行長劉邦彥認為，在新芽工作若能夠不斷吸收到新知而有所成長，才是留住人才的誘因。因此，徐惠瑄不諱言，若沒有中小網大學習平台，新芽也會尋找其它學習平台作為企業訓練平台。

「接觸到中小網大學習平台，它的多元化課程，解決我們一直苦尋不到多元課程需求問題，還有，它的派課功能，讓員工可以彈性的學習，提升同仁們的學習意願。」徐惠瑄讚許中小網大平台的公司起到相當大的幫助。

徐惠瑄回想今年從四月啟動「創業大學校計畫」不久，台灣就發生五月疫情大爆發，讓原本已規劃好相關推動活動不得不轉向線上，將實體 WorkShop 變成線上，加上原本中小網大多元線上課程，讓居家上班的同仁也能順利完成相關學習，原本人資部門擔心因遠距影響學習意願，透過回饋分享機制，發現90%同仁對於線上WorkShop主題分享感到滿意，且獲益良多。其次，新芽也推出「許願池問卷」，讓同仁透過問卷方式說出自己期望未來學習課程內容，其使用率也提升到20%，展現同仁對學習的主動性。

內訓與主題分享，提高各部門凝聚力

參與新芽「創業大學校計畫」學習同仁曾回饋說，透過這項學習計畫，不僅可以提升自己的專業技能，也透過學習的過程調整了自己的腳步，且在自己的領域去深耕，從學習中找到自己的不足，發掘自己有潛力且能對有興趣的項目去學習。

徐惠瑄也說，「創業大學校計畫」對新芽也提升了團隊凝聚力。她說，透過計畫規劃並舉辦內訓及主題分享會，讓平常工作上較無合作的同仁們有更多的交流及討論，互相分享彼此擅長及熟悉的資訊與專業技能，也因為增加交流後讓之後在業務上需要跨部門溝通的同時，能更佳順暢，提升凝聚力。

此外，透過「創業大學校計畫」，新芽也為企業各部門建立知識庫並分類，每個部門所有工作流程及需要的資源、資料都會彙整放在知識庫上Notion ，該知識庫已變成新芽員工每天工作時都會打開的工具，在部門主管會議上，主管們也分享因知識庫的建立，大家漸漸習慣有問題都優先上去尋求答案，且都能迅速從知識庫中得到解答，工作效率也獲得大大的提升，減少了許多工作中來回溝通的時間，能更專注在其他重要的事情上。

徐惠瑄分享，透過各部門建立知識庫，同仁們也一起優化了現有的工作流程、架構及資訊，除了讓內部同仁多了一個機會了解現有的部門工作狀況也讓之後新加入的夥伴能在工作上事半功倍。