饗樂推動創新學習 讓學習更多元更有趣

善用「創業大學校」實現學習型企業

饗樂餐飲自2013年成立至今已在拓店260家以上，夥伴人數達2千人以上，如何讓學習更有效率，饗樂人力資源處副理李兆欣提到，過去針對員工教育，推動自主學習。但自主學習僅能激發擁有學習意願的員工，並未有系統化的課程安排及數位化管道供員工有系統學習又不受時空限制。

饗樂餐飲今年在業務推展上也積極布局全台門市，希冀強化員工職能，因此，饗樂餐飲把今年訂為「學習年」，李兆欣說，創業大學校提供多元課程，能找到連鎖餐飲品牌經營者分享品牌建立，及知名專家傳授專業概念，補足了饗樂所缺乏的課程內容。

舉辦分享活動，培養自主學習習慣

饗樂餐飲把今年訂為「學習年」。圖／饗樂提供

李兆欣分享，饗樂申請到「創業大學校－推動企業組織學習」計畫後，將學習內容分「自主學習學分（選修學分）」與「必要學分」，並將學習成果連 續 結 員工考核績效，也透 過 透 金幣累積活動，鼓勵同仁分享學習心得。透過一系列鼓勵學習活動後，李兆欣發現同仁們不僅可以將學習到的知識、技能運用在工作上，也間接促進同仁間互為激勵成長，提升彼此工作效率，進一步增強對公司向心力，改善了過去較被動的學習心態，養成了自主學習習慣。

饗樂人力資源處副總楊國柱說，饗樂把人才培育當成是一種社會責任，進來饗樂工作的員工都能在職場上學到東西，也期望他們在 響 饗 樂以最快速的速度晉升到店長。因此，饗樂在推動內部學習機制時，乃效法國家職能標準去規劃，採中長期幫助員工規劃學習路徑，提升員工職能。

創建台灣品牌，落實工作價值

SONY DSC

饗樂餐飲希冀強化員工職能，定期舉辦再創高峰共識營及相關課程。圖／饗樂提供

饗樂是由一群熱愛早餐的年輕團隊組成，以「成為台灣引以為傲的國際品牌」作為創立初衷。結合經營願景，楊國柱說，創業大學校的學習沒有地域限制，對連鎖店組織來說，一開始就解決了最困難問題，加上平台課程多元，讓推動學習與績效結合的饗樂可以輕鬆運用平台課程，不必耗費大量人力去聘請專業老師，而其檢核學習制度，也能讓公司評量員工學習狀況及是否落實學習目標，讓員工從中體會到工作的價值與意義。

楊國柱指出，饗樂希望透過成立學習型組織，建立明確的目標，採行漸進可行的策略，靈活運用，讓員工接觸新想法，增進知識，能開始用不同方式思考，進而將正確認知內化，改變本身的行為，最後帶動績效改善與成長，創造公司與員工個人生涯良好願景。