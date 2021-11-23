搭建石板屋感嘆自然恩典 醒吾USR尋根部落

堆砌傳統家屋、製作野炊料理、跟著VuVu（排灣族語祖母之意）哼唱古謠，醒吾科大原住民族學生資源中心透過實地近身體驗，深入部落了解文化，讓原民生更瞭解當地文化特色與歷史脈絡，進而引發對自身文化與身分之反思。

醒吾科大原民生透過戶外文化體驗課程，認識臺灣原住民族文化，提升原民生文化素養。圖／醒吾提供

為使原住民族學生更加了解自我及族群文化，醒吾科大原住民族學生資源中心辦理「排灣．魯凱 伊拉呼！」服務暨文化學習體驗營，師生翻越群山、深入山林，經過漫長的路程抵達海拔800多公尺高的屏東舊筏灣部落及禮納里部落，透過部落耆老介紹，不斷傳遞族人對在地深耕精神及傳統文化的堅持與熱愛。

透過部落耆老介紹，不斷傳遞族人對在地深耕精神及傳統文化的堅持與熱愛。圖／醒吾提供

流行音樂創作學士學位學程的顏渝亭同學說：「之前看到知名Youtuber去舊筏灣部落的影片，內心就對舊筏灣的漫山遍野感到好奇，不管是生活方式、環境、人的特性及歷史，他們每一間石板屋外都有自己的家屋名，但當地居民給我的感覺像是一家人，大家都不分你我，不吝嗇地分享自己的文化。」

付出勞力後得到的在地美食，讓醒吾科大學生更學會珍惜自己的文化。圖／醒吾提供

帶隊的醒吾科大原資中心成瑄育老師表示：「此次活動我們來到屏東境內大型的排灣族部落，亦是臺灣罕見保留完整的石板屋群。感謝當地族人的帶領，讓我們能有機會返回原鄉搭建石板屋，透過耆老的教導以傳統工法親手疊砌，這是『做中學』概念的實現！」

排灣族人相信石板是有生命的，並分為公、母岩。「公石板」顏色深質地堅硬，常用來作為房屋的牆面或主要結構；「母石板」顏色淺而質地脆弱，常作為堆疊牆面用途。學生們在過程中蹲低挖土整地、學會區分石板並疊砌成為一道道牆面，這些都要靠珍貴的技法與巧思來完成，也是部落古老歲月的體現。

餐旅管理系趙雅億同學有感而發：「這次探訪舊筏灣部落體驗了排灣族最古老的智慧，了解到原來石板有分公、母，耆老說：『公石聲音很沉很像男生的聲音，可以做石柱支撐整個家；相反的母石聲音很清脆像女生的聲音，適合做牆壁幫我們抵擋風吹日曬。』在搭設石板屋時，把頁岩一片一片堆疊搭砌，讓我慢慢摸索以前族人們的智慧與巧思，感嘆著大自然對我們的恩典是如此之大！」

時尚造形設計系陳懷晞同學說：「族人們帶著我們參觀部落，介紹他們的圖騰與狩獵文化，也增長了許多知識，石板堆疊的過程非常有趣，雖然很累每個人都滿身大汗，但看到我們一起努力堆疊完成的石板，真的很感動！很開心部落的族人對待我們像對待自己家人一樣，就像一個大家庭，好喜歡這樣的感覺！希望下次還可以有類似的活動。」

透過戶外文化體驗課程，此次的三天兩夜學習之旅讓學生認識臺灣原住民族文化，並提升原民生文化素養。仔細走訪就會發現部落中處處是過去所留下的生活智慧，學生從認識、了解進而能相互珍視不同族群的文化之美，也在親近土地、認識自然之餘，傳遞愛惜山林、維護生態的信念，這是大學社會責任（University Social Responsibility, USR）中人文關懷與在地連結之體現。