「新創事業獎、中小企業創新研究獎暨小巨人獎」11/22盛大頒獎

經濟部為推動創新經濟，營造優質的創業環境與鼓勵新創事業，及表揚具國際競爭且高成長之中小企業，於11月22日(一)下午在臺大醫院國際會議中心舉行「新創事業獎、中小企業創新研究獎暨小巨人獎」聯合頒獎典禮，本(110)年度共有66家優秀企業得獎，包含20家新創企業獲選新創事業獎、30件創新標的獲創新研究獎及16家外銷績優企業當選小巨人獎。在全球疫情延燒期間，得獎企業仍能保持穩步營運與創新動能，表現亮眼。經濟部林全能次長除親臨頒獎及祝賀外，並勉勵在場企業能持續因應變局轉型升級，以提升產業競爭力。

新創事業獎共有20家得獎企業，獲獎企業以產業轉型與升級的動能，展現無盡新創活力，科技產業組如「三維人股份有限公司」，運用AIoT串聯車聯網生態圈，打造專為商用車隊營運者設計的行動定位數據平臺，提供便捷智慧交通軟體服務；創新服務組如「瑞比智慧科技股份有限公司」，成立CodingBar青少年程式設計領航學校平台，打造雲端AI智慧程式教學與學習平臺，快速培養具國際競爭力的新世代人才。

創新研究獎共有30件獲獎標的，涵蓋資訊與電子類、機械與自動化類、材料與生技類、服務類及綜合類，除了傳統製造再升級外，更結合創新科技技術，迎向智慧世代。竹陞科技透過物聯網感應器、智慧工廠軟硬體整合解決方案及雲端服務，針對不同類型、廠牌的機台設備進行優化，有助於實現智能工廠生態系。牧陽能控深耕綠能解決方案，以綠電整合為基礎，結合AI智能監控管理系統，帶動農業循環經濟發展。米菲多媒體專注於新型態互動科技的研發，應用線上線下模式進行積木式設計與學習服務，從教育著手厚植XR人才，進而帶動企業數位轉型。

小巨人獎共有16家得獎企業，產業涵蓋電子零組件、半導體、機械、自行車零組件、螺絲、手工具、壓縮機、呼吸治療設備、桌椅及種苗培育等，得獎企業均具廣闊的國際視野，敏銳掌握景氣循環，其中如全球最大的踏板製造商台萬企業生產自行車坐墊及踏板，積極布建國際市場；奇鼎科技從事製程精密溫溼度控制機組、節能潔淨工程，為全球第三大精密製程環境溫控設備商。

中小企業為穩定臺灣經濟及創造就業之重要基石，面對疫情及國際經濟環境變化，各獲獎企業仍能在營運上不斷變革、突圍，足以作為中小企業標竿學習的對象，一舉展現臺灣的經濟實力與國際競爭力！



得獎企業名單如下：

第20屆新創事業獎(20家)

科技產業組：亞福儲能(股)公司、捷絡生物科技(股)公司、生德奈生物科技(股)公司、三維人(股)公司、谷林運算(股)公司。

創新傳產組：海洋福星生物科技(股)公司、禾乃川(股)公司、璽樂科技(股) 公司、喬治兄弟有限公司、文旦復興企業。

創新服務組：愛因斯坦人工智慧(股)公司、台灣牙易通(股)公司、思納捷科技(股)公司、塊樂方程式(股)公司、瑞比智慧科技(股)公 司、極現科技(股)公司、台灣居護(股)公司、慧景科技(股)公司、睿加科技(股)公司、領投肯科技(股)公司。

第28屆創新研究獎(30家)

上禾堂國際美食有限公司、上暘光學(股)公司、友威科技(股)公司、巨量移動科技有限公司、光禾感知科技(股)公司、光宇應用材料(股)公司、光鼎生物科技(股)公司、宇萌數位科技(股)公司、成信實業(股)公司、百歐精準生物醫學(股)公司、竹陞科技(股)公司、米菲多媒體(股)公司、走著瞧(股)公司、牧陽能控(股)公司、阿飛國際有限公司、南方科技(股)公司、映智科技(股)公司、晉兆生化科技(股)公司、海盛科技有限公司、國際精工(股)公司、創甡生物科技(股)公司、景岳生物科技(股)公司、智易能系統(股)公司、智盟能源(股)公司、萬物智得(股)公司、達鴻機械(股)公司、鉅田潔淨技術(股)公司、廣化科技(股)公司、環意有限公司、耀主科技(股)公司。

第24屆小巨人獎(16家)

台萬工業(股)公司、奇鼎科技(股)公司、東正鐵工廠(股)公司、竑騰科技(股)公司、泰樺家具(股)公司、高偉精密科技(股)公司、勝谷實業(股)公司、富利康科技(股)公司、舜倡發企業(股)公司、超恩(股)公司、蜀隆花卉(股)公司、鉅邦醫材(股)公司、榮田精機(股)公司、銳泰精密工具(股)公司、樺欣機械工業(股)公司、鐳洋科技(股)公司。