中國醫藥大學「2021台灣國際創新生物醫學峰會」盛況熱烈

癌症診斷與治療有重大進展!諾貝爾獎得主Randy Schekman於20日上午受中國醫藥大學之邀,於該校舉辦的「2021台灣國際創新生物醫學峰會」以視訊發表演講時透露,其實驗室最新的研究發現,蛋白質在細胞內運送的過程以及機轉,對於癌症疾病的診斷與治療有非常大的潛力。

洪明奇校長擔任「2021台灣國際創新生物醫學峰會」座長。圖/中國醫藥大學提供

2013年諾貝爾醫學獎得主Randy Schekman教授以「探討正常及神經退化性疾病膜囊泡的傳遞機制」為題,獲邀在「2021台灣國際創新生物醫學峰會」特別演講時闡述,其實驗室最新的研究,發現蛋白質在細胞內運送的過程以及機轉,可發展以細胞外泌體運送基因編輯蛋白體到癌症細的技術,對於疾病的診斷與治療有非常大的潛力,獲得與會400多位國內學者的熱情掌聲。

諾貝爾獎得主Randy Schekman癌症研究有重大進展。圖/中國醫藥大學提供

中國醫藥大學舉辦的首屆「2021台灣國際創新生物醫學峰會」20日進行第二天的「癌症免疫學」主題議程,由洪明奇校長、陳培哲院士擔任座長,邀請國內外癌症領域的頂尖學者擔任演講嘉賓,除諾貝爾獎得主Randy Schekman之外,有德州大學西南醫學中心的Zhijian James Chen教授演講「加速對cGAS的免疫反應」、日本京都大學校長Nagahiro Minato演講「癌症免疫的癌症微環境」及德州大學安德森癌症研究中心的Dihua Yu教授演講「抗腫瘤免疫及癌症免疫治療反應的新見解」,他們以越洋視訊方式分享最新研究成果,讓國內學者及碩博士班學子踴躍提問獲益匪淺,台上台下互動熱絡。

國內外頂尖學者參加「2021台灣國際創新生物醫學峰會」視訊演講。圖/中國醫藥大學提供

由中國醫藥大學校長洪明奇院士創辦的「2021台灣國際創新生物醫學峰會」International Conference on Advanced Biomedical Sciences,Taiwan,於11月19至21日在中國醫藥大學水湳校區國際會議廳舉行三天,邀請到國內外癌症領域的頂尖學者,包括17位美國科學院院士,其中Drs William Kaelin,Randy Schekman為諾貝爾獎得主,前副總統陳建仁(Chien-Jen Chen)院士,Tony Hunter(唐獎得主),Lewis Cantley,Irving Weissman,Zhijian James Chen,Dinshaw Patel,2021威爾許化學獎得主Chi-Huey Wong (翁啟惠),Ron DePinho;國際癌症頂尖學者有Zhimin (James) Lu,Xiang-Dong Fu,Dihua Yu,Wenyi Wei,Nagahiro Minato(日本京都大學校長);國內重量級學者陳建仁院士(Chien-Jen Chen), Chi-Huey Wong (翁啟惠)院士,楊泮池院士(Pan-Chyr Yang),洪明奇院士(Mien-Chie Hung);演題涵蓋了當前國內外最重要也最具前瞻性的生物醫學議題:包括癌症訊息傳遞(Signal Transduction and Cancer)、癌症代謝(Cancer Metabolism)、幹細胞(Stem Cells)、癌症免疫(Cancer Immunology)、創新技術與轉譯(Novel technology and translational innovation)、新穎癌症治療(Innovative Cancer Therapy)等六大主要議題,進行最新研究成果的分享與交流。

今年生物醫峰會會場還展出全台各生醫相關領域研究單位及大專院校優秀的碩博士班學生及博士後學者投稿壁報論文摘要,讓台灣生物醫學的研究成果能被世界所看見,吸引600人參與,盛況熱烈。