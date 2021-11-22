崑山科大智能防疫殺菌系統獲國際創新發明競賽金牌

文/葉圳轍

崑山科大師生團隊發明的「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」，上周參加2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽，在「智慧型生活」類奪得金牌，為該校競賽金牌再添一枚。該系統未來可應用在校園、辦公室、居家等封閉式空間的的防疫消毒。

該競賽由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦，共有來自臺灣、日本、韓國、美國、俄羅斯、摩洛哥…等11個國家參與，總參賽件數為476件，競爭激烈。

崑山科大由副校長鐘俊顏率領的團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」在「智慧型生活」競賽類別奪得金牌；該作品已於今年9月取得中華民國發明專利。

「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」可用於校園、辦公室、居家等防疫。圖/崑山科大提供

據悉，崑山科大校園防疫不遺餘力，副校長鐘俊顏早在2020年便與機器人系校友徐志維、資工所二年級劉浚廷、電遊學程二年級蘇哲慶、資工系四年級吳翰彰及林君皇等人自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，運用於該校防疫工作，並獲得校園防疫專家好評。本次進階加強作品功能，提升原有不足之處，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參賽，獲得評審一致肯定。

鐘俊顏表示，該系統結合移動式大功率紫外光滅菌機及智能型紫外光控制系統，另加裝感知器與IOT物聯網系統，配以大數據聯網科技，可在無人情形下隨時進行室內空間消毒，透過人體感應裝置即時啟動緊急關閉機制，防阻人體暴露在紫外光下的危險。

此外，使用時除了狀態提示燈之外，同時也會有語音播報提醒，並結合雲端網頁控制功能，利用WIFI或者是NB-IOT遠端控制啟動，完成消毒後透過LINE通知相關人員消毒狀態訊息，並一併將所有訊息都會回傳於大數據資料庫，建置安全的滅菌防疫環境。