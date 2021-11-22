中原大學攜手四大企業齊力翻轉台灣經濟

舉辦策略論壇 期為台商打造智能化、數位化智慧轉型

因應台商回流趨勢，並促進國內產業加速升級轉型、再創經濟發展榮景，中原大學全球台商研究中心舉辦「全球台商智慧轉型策略論壇」，邀請知名企業經營者聚焦分享智慧轉型的策略與運作，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉應邀出席並表示，企業經營環境近兩年面臨新冠疫情、美中貿易戰、氣候變遷等重大影響，企業必須以新觀念及新科技力求因應，期許透過智能化改造、數位化轉型，發展台灣經濟新格局、新階段。

中原大學董事長張光正(左)致贈感謝狀給江文豪總經理。

本次論壇邀請四家產業界重量卡司現身說法面對新冠疫情、全球供應鏈重組等國際新情勢的衝擊， 成功運用智慧科技的經驗。台達電總裁暨營運長張訓海提到，台達電從電源及能源管理跨界到數位製造創新者，以5C策略規劃(Context. Change. Choices. Commitment. Consistency)達到所期望目標，像是選擇高門檻市場提早進入並長期耕耘，他指出未來10年台達電智慧化除了在工業自動化、數據中心、能源基礎設施、樓宇自動化到電動車等發展事業，也將以行動承諾2030年全球據點達100%使用再生電力與碳中和，促進環境永續。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉致詞。

台達電總裁暨營運長張訓海分享台達電智慧轉型策略。

台灣前三大電池組製造商的加百裕工業董事長黃世明表示，成為創造與客戶雙贏的專業電池系統供應商讓加百裕在電能業界一直佔有重要的地位，因此除產品轉型外，在行銷、工廠與營運也積極進行轉型。黃世明強調：「經營最困難的是人才問題，找到對的人，才能做到對的事，而營運也不是靠管理，是研發、設計、生產等『標準化』來達成。」

除了高科技製造業，文創、觀光旅遊服務業也積極推動升級轉型策略。與會的豪門國際開發董事長簡廷在從過去30年製作實體雕塑的傳統工廠，到現在轉型為文化科技創意公司，以超越客戶預期的精神，創造出有生命力的藝術雕塑，其著名代表作有上海、美國迪士尼樂園、奇美博物館、澳門威尼斯人酒店等，他深切希望能為台灣創造永恆文化，打造屬於台灣的夢想主題樂園。另一位與會的桂林陽朔山水旅遊開發總經理江文豪則成功從製造業轉型為旅遊服務業，他所經營的「世外桃源」是前往桂林必遊景區，他強調旅遊業應實行標準化管理，公司以建構完善環境、讓顧客為之感動的精神，持續在美感、創意上創新，此外對於與中原設計學院產學合作已逾八年，曾經在二年內獲得四項德國iF大獎等傑出成果，顯現更具價值及意義。

加百裕工業董事長黃世明分享加百裕工業智慧轉型策略。

豪門國際開發董事長簡廷在分享豪門雕塑智慧轉型策略。

桂林陽朔山水旅遊開發總經理江文豪分享世外桃源智慧轉型策略。



中原大學董事長張光正在論壇中表示，中原擁有全國公私立大學最完善的智慧製造示範場域「知行領航館」，以跨領域的技術整合帶動產學創新並成為產業人才培育基地，中原秉持「全人教育」核心理念深受校友認同與肯定，張董事長指出江文豪總經理為中原電子系校友，每年皆提供獎學金、急難救助及世外桃源經營管理講座等捐助，近日並捐款籃球隊及風雅頌音樂中心，是位相當關心企業與教育之企業家。張光正說中原大學在智慧製造領域的努力與貢獻有目共睹，像是日前與聯新國際醫院策略聯盟，攜手培育智慧醫療健康專業人才，另外也與英特爾、鴻海科技及凌華科技合作，打造全台第1個AI機器人5G專網實驗室，同時也獲得教育部核准首創成立「智慧運算與大數據」學系並將於111學年度正式招生，張光正董事長強調中原大學希望能培育更多健康照護、資訊科技等高端人才，對台灣的經濟發展有更長遠的貢獻！