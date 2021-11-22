紡織所透光隔熱遮陽節能窗簾 打造低碳節能生活

依據世界氣象組織（WMO）研究，目前全球氣溫比工業化開始普及前高了將近1℃，到2100年全球氣溫將比工業化前高3-5℃，以及台灣氣象觀測站觀察110 年的年均溫變化，發現相較於全球升溫 1.07°C，台灣已升溫1.6°C，且未來升溫速度將會持續加快，還有台灣夏天長度將從90 天增加到120-150天，冬天長度則是縮短成20-40天。由上來看，台灣未來將面臨又長又炎熱的夏天，然而我們知道台灣夏天用電量持續攀升，如何節約用電、降低電費支出，將是企業及民眾所關注的焦點。

高效節能遮陽紡織品，具有透光、隔熱及遮陽等三效合一節能窗簾，空調耗電可節省4.8%、透光性可增加10倍。圖／紡織所提供

為使住商能達到節能減碳，紡織綜合所在經濟部能源局「高效節能遮陽紡織品技術開發」計畫支持下，開發出具有透光、隔熱及遮陽等三效合一節能窗簾，該窗簾除具有基本的遮陽功能外，經由亞熱帶綠能建築技術研發測試驗證平台SPINLab，與市面的布窗簾進行隔熱與透光性比較，測試結果空調耗電可節省4.8%、透光性可增加10倍。

結合數位噴墨印花，可打造客製化的窗簾，使科技與時尚完美的結合。圖／紡織所提供

因此不管是辦公大樓或住家，在夏天可調降空調溫度，以達到節能功效；另此節能窗簾不因遮陽，而遮蔽了光線，仍可讓室外光線進入室內，以享受光的舒適性，達到光能與調溫的雙重節能效果，並建立FTTS-FA-196遮陽系統舒適性驗證規範檢測，以讓消費者可透過驗證辨識具機能性之紡織品。除外，可結合數位噴墨印花，依個人居家環境打造客製化的窗簾，使科技與時尚完美的結合。

為能讓民眾實際體驗「透光隔熱節能窗簾」，紡織綜合所結合工業技術研綠能所，於110年11月16日起假高雄國立科學工藝博物館的樂活節能屋，展示「透光隔熱遮陽節能窗簾」，現場將透過溫度監測與熱感影像等儀器說明隔熱效果；以及讓參觀者實際感受窗簾溫差與光的舒適，期透過此展示，向消費者傳遞愛護地球與節能減碳的理念，一同為地球盡一份心力。(經濟部能源局廣告)