員林農工蔣煜倫秀花藝 全國技能競賽摘銀

甫落幕的第51屆全國技能競賽，員林農工園三甲蔣煜倫拿下青年組花藝職類第二名、機三甲葉晉佑也獲得工業機械修護第五名，蔣煜倫不只獲得6萬元獎學金，並能以技優保送方式升學國立科大，明年還可再參加國手選拔，有機會在113年前往法國里昂參加國際技能競賽。

今年全國技能競賽花藝職類競賽主題是「婚宴」，3天內要做6種不同型式的花藝，並且要融入綑綁、黏貼與穿刺等技巧，再加上是自由創作，每一種構思都要耗費許多心力，在「新娘手捧花」與「新郎胸花」部分，選手必須以重組花方式做出符合志玲姐姐的白色婚紗，蔣煜倫一看照片，便決定用象徵純潔的「白」及在東方代表尊貴的「紫」表現志玲姐姐單純與優雅的氣質，將花語中表達「愛情」的玫瑰與「真誠不變的愛」的洋桔梗兩種花拆解重組後，做出一朵以白色為底、深紫勾勒線條的新郎胸花，以及一束以白色與淺紫搭配而成的新娘手捧花，象徵祝福志玲姐姐與AKIRA桑永浴愛河。

蔣煜倫獲獎作品與指導老師謝素芬（圖左）。圖／陳仁義

指導老師謝素芬表示，「餐桌花」是此次蔣煜倫拿下致勝高分的項目，歷屆來選手們在面臨餐桌花時常以「華麗」為套路，今年主辦單位特別提供一塊台灣杉做為花台，蔣煜倫靈機一動，將台灣杉木台做為主要呈現重點，先用電鑽在木板上打洞，再以自備的細鐵絲將玻璃試管逐一綁好，並用粗鐵絲在板子上綁紮出圖案，這種清新不落俗套且高技巧的呈現方式讓裁判非常驚艷，特別的是，這種作法竟然與今年要前往香港比賽的國手相同，當兩盆花共同評分時，眾人不禁讚嘆蔣煜倫頗有未來國手的架勢。

另外，以對比色調為評分重點的「手捧花」，也是蔣煜倫的得分金鑰，他說，幸好隨身帶了指導老師謝素芬準備的色環卡，他才能很快的決定採用強烈對比色「紅與綠」來應戰。調性決定後，蔣煜倫小心的自仙丹花盆栽中剪取亮麗的鮮花，再以架構方式加入大量綠葉烘托，製作出鮮艷的手捧花。

蔣煜倫是位心細又害羞的人，只有在花藝世界裡才能表達出他深濃的情感。為了培養他自由創作的靈感，當問及如何構思時，指導老師謝素芬經常以「老話一句，你想怎麼做呢」來回應，讓蔣煜倫覺得很燒腦。

葉晉佑獲獎作品與指導老師鄭智豪（圖右）。圖／陳仁義

榮獲工業機械修護第五名的葉晉佑在中區分賽時曾獲得銅牌佳績，面對這樣的成績，葉晉佑說「人外有人，我要更努力才行」，指導老師鄭智豪認為，此次競賽結果讓葉晉佑更加認清自己實力，未來才能夠持續不斷加強練習，提升實力。

實習處主任王弘仁並指出，校友會與家長會都非常關注技能競賽，提供經費補助選手的材料費與獎金，學校也提供選手住宿與補救教學，讓學生無後顧之憂，得以專心努力準備比賽，在青春歲月裡屢傳佳績。

校長林玉芬並表示，員農教師重視培育與選拔優秀技能的學生，希望選手們能精益求精，更上一層樓，努力朝國際技能舞台邁進，因此，透過各種全國技藝能競賽選拔並訓練選手，同時與產業界密切合作，逐年媒介技藝能優良學生至企業實習，也會透過申請各項計畫，協助學生到海外進行技藝能學習。