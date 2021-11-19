聖約翰科大校友總會全球校友服務處揭牌

在傑出校友、臺雅集團沈裕雄董事長鼎力支持下，中華民國聖約翰科技大學校友總會全球校友服務處110年11月18日於台北市內湖區基湖路1號寀蘴大樓7樓舉行揭牌暨剪綵儀式。在校友總會曾鴻鍊理事長、沈裕雄董事長、董事長張員榮主教、賴俊年榮譽會長及黃宏斌校長共同主持下歡喜開幕。該地點將做為服務聖約翰科大及新埔工專校友之辦公場所，不但空間完善、設備極佳，更有全職的秘書處成員為所有校友服務，盼展現「One Team ,One Family」之聖約翰精神，將7萬多名校友的「約翰心、新埔情」整合起來，永續傳承。

慨然提供場地設備的臺雅集團沈裕雄董事長說，從15歲進入新埔工專到現在已經60歲，看到這麼多校友願意共同付出及整合，心中充滿感慨。校友資源無遠弗屆，尤其很多新埔校友非常優秀且卓有成就。他希望提供一個地方讓校友的力量能夠充分展現，期盼將校友資源發揮到極致，支持學校及校友會長遠發展。

「成家立業，美夢成真，今天是校友會史上的重要里程碑！」校友總會曾鴻鍊理事長指出，108年12月14日在誠惶誠恐中，接下會長的重擔。當時期許將以「安全、服務、專業、創新」為工作目標，結合「One Team, One Family」，亦即「一個團隊、一家人」的理念，以成立「校友服務處」及建立「校友企業」為目標，構建一個屬於新埔人經濟體的內循環，為7萬多名校友展開全方位的服務，並以此為基礎支持學校的發展，如今終於美夢成真、有了一個屬於我們自己的家。

曾鴻鍊理事長說，一所學校之所以能夠成為一所偉大的學校，它最大的支撐點就是校友會。以哈佛大學校友會為例，它的基金會，基金規模達到532億美元，去年對學校貢獻40%的營運資金，約20億美元。麻省理工大學（MIT）校友會的基金規模也高達274億美元，同樣提供學校營運資金的30%。有鑑於此，在眾多校友支持鼓勵下，校友總會也募集2億資金，在今年7月正式成立第一個校友企業「新埔之星」。

「成家立業，我們讓它美夢成真；繼往開來，我們讓它發揚光大。」曾鴻鍊理事長說，雖然萬事起頭難，但校友總會在歷任會長打下堅實基礎，以及理監事和傑出校友的支持鼓勵下，校友會的未來充滿信心和希望，因為「相信校友會，就是相信未來」。

校友總會全球校友服務處在聖約翰科大董事長、台灣聖公會張員榮主教祝聖禮之後，進行揭牌暨剪綵儀式及啟用禮，並表達對捐獻者的感謝，及為使用該場所的人祈禱。校友總會賴俊年榮譽會長、陳建宏、闕玖榮、林玉霖、林永芳、楊榮賢、陳詩銘等6位理事及童志誠、李越超等2位監事連袂出席會場。

此外，包括：臺雅集團沈裕雄董事長、新埔之星創業投資股份有限公司鄧富吉董事長、鴻海集團樺漢科技朱復銓董事長、撼訊科技陳劍威總經理、臺雅集團長照部門王健行執行長、達永青生物科技鄭欽文總經理及聖約翰科大黃宏斌校長、黃寶瑛主秘、吳興祥校牧、秘書處沈祖慰秘書長、施少華副秘書長及專職人員陳玉海先生等人均出席觀禮，儀式盛大隆重，與會者以歡喜之心，慶賀全球校友服務處揭牌啟用。

聖約翰科技大學校友總會全球校友服務處揭牌暨剪綵儀式全紀錄【校友總會葉永乾製作】：https://youtu.be/VuTgn8UEunY