劉柏村教授獲國際傑出發明家終身成就獎

2021第十七屆IIP國際傑出發明家獎不畏疫情盛況空前

第十七屆IIP國際傑出發明家獎暨第十二屆IIIC國際創新發明競賽頒獎典禮於110年11月18日（四）於台北國賓大飯店盛大舉行。出席貴賓冠蓋雲集，包括前副總統吳敦義、經濟部次長林全能、外交部非政府組織(NGO)國際事務會副執行長吳竹君、經濟部智財局副局長張玉英、經濟部工業局知服組組長林碧郁，以及台北市議員許淑華、泰國及波蘭的駐華代表處組長等，均親臨會場致意，擔任頒獎貴賓，予以得獎人最高的榮譽及鼓勵。

國際創新發明聯盟總會長吳國俊表示，國際創新發明聯盟總會與中華創新發明學會，積極帶領各發明人以國家規格參與國際發明盛會，也因此成為國內參與國際發明活動的先鋒，在國內掀起眾多風潮與跟進。中華創新發明學會參與的各項國際發明展，皆是公平、公正、公開，具有公信力，厚實台灣創新發明的國際實力。

2021國際傑出發明家終身成就獎獲獎人與前副總統吳敦義(中)合影。圖/謝易晏

此次IIP國際傑出發明家獎共頒發10個獎項，經由評審委員會嚴格評選而出，評審委員組成包含4位不同領域的教授、1位民意代表、1位智產權律師等。本屆共有49位得主，包括國內發明人有47人，更有來自來泰國與摩洛哥2位國際發明人，在疫情尚未全面控制下，實屬不易。同時間舉行的2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽頒獎典禮，今（2021）年總參加數共來自11個國家，476件作品，再創歷史新高。

國立陽明交通大學光電工程系特聘教授暨研發長劉柏村榮獲2021國際傑出發明家終身成就獎，劉柏村特聘教授暨研發長長期致力於光電工程領域的科研與人才培育工作，貢獻卓越。舉凡光電子元件、驅動電路、光感測技術，乃至先進半導體三維積體電路技術領域的延伸應用，皆有專攻且研究成果豐碩，曾獲第55屆中山學術著作獎。目前已發表350多篇SCI國際期刊論文，以及取得超過145件美國/台灣/中國發明專利證書，其中30餘項技術專利已成功應用於平面顯示與半導體相關產業，對於促進產業技術升級不遺餘力。並且獲頒2021年國際資訊顯示學會會士(SID Fellow)、2020年國際電機電子工程師學會會士(IEEE Fellow)，109年度科技部傑出研究獎，以及104年度中國電機工程學會「傑出電機工程教授獎」。

除了醫學與學術界得獎人外，更看到台灣許多創新發明人鍥而不捨、擁抱生命的精神。中華創新發明學會理事長吳智堯表示，中華創新發明學會也將持續關注全球環境的改變，鼓勵台灣的創新發明，讓國際看到台灣最具有價值的創意智慧。