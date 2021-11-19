台灣區絲織公會第23屆理事長 莊燿銘當選連任

台灣區絲織工業同業公會於 11 月18日召開第23屆第 1 次會員代表大會及第23屆第1次理監事會議，進行易屆改選，由台灣富綢纖維公司莊燿銘總經理獲選連任為第23 屆理事長。

蒞臨貴賓合影左起工業局紡織科張雲評科長、絲織公會張煜生名譽理事長、陳建柱名譽理事長、葉清來常務理事、工業局呂正華局長、莊燿銘理事長、

國貿局蕭惠君副組長、工業總會黄莊芳容理事、戴宏怡名譽理事長。圖／絲織公會提供

莊燿銘發表當選感言表示，為借重前幾任理事長卓越的領導經驗，共同促進產業發展，提議敦聘前理事長張煜生、林文仲、陳建柱、卓欽銘及戴宏怡為名譽理事長，並經各理監事一致通過。

莊燿銘進一步表示，絲織公會在歷任理事長的領導下，有優良的傳統，各項服務也深受業界肯定，將延續進行相關服務。未來在國際疫情仍嚴重，我國洽簽自由貿易協定進度嚴重落後競爭對手國，削弱出口競爭力，及人才斷層等不利因素影響下，同業的經營將更為艱辛。

期盼同業就產品面，共同創新研發，加強與原料廠及染整廠的策略聯盟，或執行原料及染整加工的上下游一貫化，擬定適合自己公司的差異化產品研發方向，持續投入新產品的開發；就經營面，持續關注並投入數位轉型及環境永續之作為。另外，針對國際2050年碳中和甚至淨零碳排的目標，亦須及早因應，如此，同業獲利才得以提高，經營才得以永續。

台灣區絲織公會新任各理監事名單如下：

理事長：莊燿銘

常務理事：葉清來、溫樹林、姚炳楠、郭紹儀、郭正沛、莊隆乾。理事：李敏章、吳東勝、黃正煒、陳冠州、李麗生、王昆全、葉家 銘、楊尚青、張嘉宏、陳裕隆、黃意忠、吳宏益、翁偉翔、詹麗弘。候補理事：黃呈江、高溪川、彭建國、陳明澤、闕明坤。常務監事：李業義。監事：許建和、鄭學博、卓欽倫、陳俊舟、戴世星、薛詠翰。候補監事：吳世長、張榮水。