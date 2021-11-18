元智大學勇奪經濟部工業局40萬特優獎

資工師生建置「AI陶瓷珠瑕疵偵測系統」脫穎而出

元智大學資工系林家瑜教授帶領資工系學生朱樂謙、許洺嘉、張慧亭、陳怡蓁、鄭耘潔、蔡曜亦參加2021經濟部工業局AIGO競賽，運用AI技術建置「AI陶瓷珠瑕疵偵測系統」，脫穎而出，榮獲特優獎，獎金40萬元。「經濟部工業局AIGO競賽」以 AI 為核心，培養產業應用人才，元智大學林家瑜教授為了讓學生能夠了解如何應用所學的AI技術，帶領學生參與競賽，透過「產業出題 、 人才解題」的模式，讓學生真正與廠商互動，培養 AI 技術力，解決產業問題。

製造業品質監管是相當重要的環節，出題廠商天工精密股份有限公司，產品是陶瓷珠，陶瓷珠可抗高溫腐蝕，廣泛運用於軸承零件，若陶瓷珠有瑕疵將會造成精密儀器的旋轉不穩定、晃動與壽命減短，必須在出廠前詳細的檢查是否有瑕疵，陶瓷材質易反光且陶瓷珠是球體，檢測瑕疵的困難度相當高。林家瑜帶領學生研發「AI陶瓷珠瑕疵偵測系統」，利用AI取代人工進行辨識、節省成本並且提升檢測效率。此系統包含陶瓷珠的資料標記模組和資料增量技術，採用YOLO v4 作為核心的網路架構，並導入即時偵測模組，即時偵測顯微鏡中陶瓷珠瑕疵，透過此系統中各模組的搭配，每秒能辨識26顆陶瓷珠。

林家瑜說，自動光學檢測誤報率過高是製造業普遍面臨的問題，感謝出題廠商提供真實產線的影像，讓學生能了解產線的運作，利用所學的AI技術，真正解決產業問題，做為將AI導入工業4.0的示範性案例，透過競賽，元智資工系的研發能量受到業界專家的肯定，未來將持續與業界合作，培育出更多產業所需的科技人才。