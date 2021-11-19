醒吾應英系異國饗宴 想吃美食得撂英語

醒吾科技大學17日在觀餐學院五樓應用英語系進行一場美食與課程的結合，打造出最活潑歡樂的學習環境。國際暨兩岸事務處與應用英語系聯手合辦，就是要讓國際生與應英系學生一起相互學習。

越南學生現場製作春捲的過程中還不忘介紹家鄉，熱情的程度讓整個活動活潑起來。圖／醒吾提供

醒吾科大應英系舒海倫老師表示，為了鼓勵我們的學生在日常生活中多使用英語與外國人溝通，所以利用課程辦理了這次的活動，活動分成二個部分，第一個部份是各國的美食介紹，鼓勵學生可以自然的用英語向外籍老師介紹食物文化、製作方式及如何享用美食，讓國際生與應英系學生也可以了解各國美食。

外籍老師仔細的聽著學生的解說，嘴巴與心靈都得到滿足。圖／醒吾提供

第二部份是小組的文化交流，每一組都有一位外籍老師，學生要向外籍老師做自我介紹並介紹今天做的美食 ，進而可以聊到以後的工作與夢想。整個活動過程中，學生與老師都很開心，因為他們都可以享受美食，學習英語，讓他們覺得學習英語不是這麼困難的事。

異國美食展的最後，不忘在醒吾科大的操場來個空拍大合照。圖／醒吾提供

異國美食展中越南學生的美食有越南咖啡、涼拌米紙、檸檬茶、越南春捲、法國麵包。台灣學生的美食有粽子、元宵、月餅、桂花茶，還有教怎麼製作愛玉及台灣瑪莉特調。這次參與的外籍老師有波蘭、韓國，美國等國家共計10位老師參與，外籍老師及學生都覺得非常好吃又能了解製作過程。

醒吾科大應英系張煜權主任表示，學生在學習過程中可以用不同的語言做生活文化與美食的溝通，就是最好的學習方式之一。圖／醒吾提供

醒吾科大國際長國安民表示，學生交流活動中有韓國、美國、泰國、越南、印尼等國家料理，由同學準備各個國家的食物向外籍老師來做介紹的方式進行。透過料理來用英語及其他國家語言做互動。加入醒吾科大可以感覺到語言不只是溝通的鑰匙，也可以了解異國文化與美食。

醒吾科大應英系張煜權主任表示，透過異國文化的學習，讓學生用生活化的方式學習，醒吾科大目前國際生有千位以上，來自不同的國家，應英系就是充分利用這個優勢，讓不同國家的同學可以互相交流及學習。