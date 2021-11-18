經濟部頒獎表揚第26屆國家品質獎得主

經濟部於11月17日假臺北國際會議中心辦理「第26屆國家品質獎頒獎典禮」，由林全能次長頒獎予15名得獎企業，現場有超過100位貴賓參加，也同步安排於工業局FB進行線上直播，與未能蒞臨現場的企業夥伴分享獲獎榮耀時刻。

第26屆國家品質獎自108年7月公告，共受理84件申請，經嚴謹的初審、複審及決審等評審作業，由行政院核定15名得獎名單，包括1名卓越經營獎、2名績優經營獎及12名功能典範類獎項。本屆最高榮譽卓越經營獎由振鋒企業獲得，績優經營獎得主為中國砂輪及研揚科技，功能典範類獲獎得主則包括台朔重工、皇廣鑄造、建大工業、盈錫精密、羅門哈斯、杏一醫療、路易莎職人咖啡、晶達光電、創業家兄弟、舊振南食品、康淳科技、世堡紡織等12家企業。

林次長於致詞時除恭賀得獎者之外，並表示我國從注重產品品質到追求全面性經營管理品質，本屆得獎的企業來自很多行業，品質已深耕在各行業，得獎者遵循國家品質獎的核心DNA精神-「高階領導、全員參與、持續改善、追求卓越」，落實於企業整體經營面向，讓我國的國際評比有相當好的表現，未來經濟部會和產業形成密切的夥伴關係，持續協助推動產業朝數位轉型、創新研發及淨零碳排方向發展，扮演全球最好的供應鏈夥伴，品質的追求沒有最好只有更好，期盼大家一起努力。

本次頒獎典禮並在線上直播，安排卓越經營獎得主振鋒企業林衢江總經理進行得獎者經驗分享，分享振鋒企業做為生產工業安全勾具的品牌製造商，如何生產品質好又有價格競爭力的產品，讓人人都買得起安全的保障，將產品線連接客戶，用心把產品品質做好，發展自有品牌把市場做大，並與中鋼公司、台灣大學合作，持續投入材料研究開發高強度合金鋼、輕量化鉤體設計、發展綠色設計，從量小的利基市場，轉變到量大的主流市場，帶動振鋒營收成長到突破1億美元，未來將以全面品質管理（TQM）精神進行組織再造，用對的人、對的流程、產生對的數據，進行數位轉型，持續強化經營決策的速度與品質。

我國於民國79年設立國家品質獎，獎勵推行卓越經營傑出績效之企業、團體及個人，樹立標竿典範，引領各界持續改善、追求卓越，提升國內整體經管品質水準，獎項分為全面卓越類及功能典範類，獎勵名額上限為40名，第27屆預計於111年初開始受理申請，歡迎有意提升經管品質之企業、團體及個人屆時踴躍報名，挑戰贏得國家品質獎的殊榮。

