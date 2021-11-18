高苑科大舉辦產學合作人才媒合說明會期望共創三贏

高苑科技大學於近日舉辦「產學合作人才媒合2.0合作廠商徵求說明會」，內容包括徵求新南向產學合作國際專班之合作企業、介紹本國生尋找校外實習工讀之需求、高苑科大與企業界的教育訓練及人才培訓課程等。計有鄰近高苑科大的20多家廠商參加，活動後的媒合會更讓企業直接和各教學單位進行洽談與對接，共商各種合作方式。

在現今社會少子化，以及疫情發生的環境影響，造成各大企業人力需求大量的急缺，而高苑科技大學一直以來為企業解決現況作為努力目標，強化產學合作、提升專業技術能力，學生在學校所學技術、學識與未來的職場上有效的連結，讓學生所學之技術與目前業界需求能更有效的結合，讓技職產學合作能發揮到最大效益化。

研發處葉怡君處長解說教育部新南向產學班。圖／高苑科大提供

主講人高苑科大研發長葉怡君表示，說明會分三部分為進行。第一部分為徵求新南向產學合作國際專班之合作企業，配合政府新南向政策，高苑科大多年來全力投入申請新南向產學班，預計2022年將有更多投入，希望徵求鄰近企業加入，一方面提供學生專業學習與實習機會；另一方面也讓企業有善盡社會責任之機會，亦可同時增強企業競爭力。第二部分則是介紹本國生尋找校外實習、工讀之需求，為了讓本國生在大四畢業之前，盡早踏入社會業界適應環境，不會因畢業後找不到目標與方向，所以高苑科大規劃讓本國生在學時段至業界實習，甚至也能讓學生畢業後直接留任於原實習公司。第三部分則是高苑科大與企業界的教育訓練及人才培訓課程，為了促使原公司內部人員的向心力，由校方幫助產業界的技能技術、休閒娛樂等等方面作積極的規劃與提升，讓業界的內部人員在企業裡能更有效發揮效果，為企業帶來永續的效益。

高苑科大趙必孝校長表示，學校緊鄰高雄科學園區，在長期的互動過程中，了解到企業的各種需求，且園區與學校附近的企業在台灣經濟發展過程中，都扮演重要角色；而許多學生也有經濟壓力以及應該更強化學生的實務技能，因此，希望透過產學合作，產業接軌的模式，讓學生學習與產業實務零距離，達成三方(業界、學生、學校)三贏之目標。