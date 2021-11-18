虎尾科大深耕在地跨域實踐USR計畫成果豐碩

國立虎尾科技大學藝術中心於11月17日舉行110年「在地固著、文化永續」開幕活動，展示深耕在地跨域實踐USR計畫成果，本次展覽自即日起至12月3日上午10:00至17:00，於虎尾科大第二校區綜三館一樓展覽室展出，假日休館。

展覽將集結虎尾科大過去一年計畫執行的豐碩成果，囊括眷村文化、偶戲文化、民藝文化、新住民文化及成果影音等，歡迎各界蒞臨參觀。

USR計畫主持人黃士哲副教授指出，此項計畫透過學理和在地的結合，活絡地方社區，落實大學對社會的義務與責任。圖／虎尾科大提供

深耕在地跨域實踐USR計畫，由虎尾科大休閒遊憩系副教授林俊男與通識教育中心副教授黃士哲共同主持，以「人才紮根」、「場域永續」為核心，串連不同社群團體，創造人與環境的多元互動及生活風格，提升永續文化與日常生活互融的可能性，以達成SDGs指標「永續城市及社區」的目標。

USR計畫主持人黃士哲副教授指出，此項計畫透過學理和在地的結合，活絡地方社區，落實大學對社會的義務與責任。圖／虎尾科大提供

此次展覽內容囊括偶戲文化、民藝文化、眷村文化、新住民文化，展品從實用的物件到創作型的工藝作品，展現出多元豐富的成果。包含休閒系與自動化工程系學生合作，研發設計的科普戲偶，將傳統工藝結合科技發想，使傳統偶戲變幻為自動化戲偶，生動有趣。生物科技系學生靈巧的生活素材，研發可食蠟筆、蚵粉陶瓷，另有以建國眷村為範本所搭建竹構穹頂模型。

展場以水像做發想，以豐富水中生物的裝飾藍染工藝掛布，營造空間氛圍，多件竹編、陶藝、漆畫工藝同時也體現了年輕學子的藝術見解，從竹編工藝之中，可以照見學生對於傳統技藝傳承的用心，陶藝創作不僅囊括了傳統茶道文化用器皿，更有創新的陶藝創作物件，體現出學生的源源不絕的創意思維。