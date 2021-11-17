清華大學榮獲「台灣永續典範大學獎」

國立清華大學榮獲「台灣永續典範大學獎」，並獲頒最高榮譽桂冠。由台灣企業永續學院主辦的第14屆「TCSA台灣企業永續獎」今天頒獎，清華大學在38所參與大學中脫穎而出，除在綜合評比中名列第一，榮膺桂冠，並在單項評比中獲得「社會共融領袖獎」及「大學永續報告書金獎」。

永續獎總召集人簡又新指出，本屆獲獎大學除肩負培育人才使命，更善用研究與教育資源，扮演地方核心智庫的角色，協助地方發展；同時透過人才培育與在地連結，成為地方永續發展的重要關鍵力量，表現傑出。

評審團指出，清華大學以教學與研究核心能力出發，以具體行動回應永續發展議題。同時以「清華永續、一起執行」號召師生共同實踐節能減碳的校園永續方案。在校務治理方面，落實多元與平等的職場倫理，獎勵教師在研究、教學、輔導、社會實踐等多元傑出表現，以清華一流的學術研究成果發揮社會影響力，並與世界接軌，提升國際化，實現清華校訓「自強不息，厚德載物」所揭示的永續發展目標。

頒獎典禮11/17在台北圓山飯店舉行，由清華大學校長賀陳弘代表領獎，從考試院長黃榮村的手中接過這項肯定清華永續發展成就的獎座。賀陳弘表示，「水清木華」不僅描寫清華校園的美麗，也是清華大學永續理念的象徵。清華設置了國內大學第一位永續長（CSO)，大學部共有517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率達13%；並鼓勵畢業生簽署「社會與環境永續宣言」；綠色採購比率也達到99.6%。

賀陳弘說，清華將學校作為一個大型生活實驗室，以服務學習和各種課外活動推展永續的觀念；並設置獨特的住宿書院，同學們朝於斯，夕於斯，將思辯、學習與生活結合在一起，實踐永續的理念。

清華大學副校長兼永續長戴念華指出，為將永續理念深植校內各角落，除了他這位校級的永續長，全校每一個行政單位及教學單位均設永續長，包括他在內的26位永續長組成永續發展委員會，每兩個月開會一次，不斷檢討更新，整合全校之力來落實永續發展目標。

清華大學永續辦公室執行長林福仁表示，大學最重要的任務就是研究、教學與服務。因此，在推動永續發展目標之初，就鼓勵校內師生將目前進行的研究與永續發展目標對應標註。聯合國的永續發展目標共有17項，校內許多教授研究直接與「潔淨水質及衛生」、「保育水域生態」等目標相關，但經濟系教授進行移工研究，也與「消弭不平等」等目標有很大關連，只要喚起關注，就能進一步對焦並提升永續發展的力度。

林福仁舉例，清華生科院教授曾晴賢在日月潭研究並防治外來魚種對本地原生種的威脅，除實踐保育水域生態的永續目標，提出解決方案也幫助了當地漁民生計及觀光經濟，實現另一項永續發展目標。林福仁表示，清華大學設立旭日獎學金，幫助經濟弱勢學生就學，並在疫情期間設立「COVID-19之愛」紓困助學金，也在實踐「終結貧窮」與「優質教育」的永續發展目標。

此外，清華大學還設立了16個學分的「城鄉創生學程」，修習學生必須完成6個學分的實作專題，將跨領域專業實踐於在地永續發展。林福仁說，清華學生團隊與新竹市政府合作，在舊城區東門市場成立輔導青年創新創業的基地，活化了東門市場；也與新竹縣橫山鄉合作，將廢校的豐鄉國小活化成為大山背地區的食農、文創創新基地，都在實踐「永續城鄉」等永續發展目標。

林福仁指出，將永續發展的種子播進清華學生的心中，等到他們畢業進入社會，一顆顆種子就會在各地萌芽茁壯，這才是真正的「永續發展」。