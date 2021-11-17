Zenyum以獨特的營運模式進軍亞洲成為指標

隨著時代進步，現在開始越來越多人注重門面，隨著美容科技產業進步發展，民眾也開始在乎面容保養，更重視牙齒門面，新加坡隱形牙套品牌Zenyum，憑著專業技術與營運方式，與亞洲國家當地牙醫師合作，專門打造適合亞洲人口腔的優質3D隱形牙套，並在日前舉辦Zenyum微笑升級之旅記者會，特邀請微笑大使吳姍儒Sandy蒞臨現場分享配戴Zenyum隱形牙套的體驗心得。



Zenyum 有別於傳統矯正過程需配戴牙套至少1到2年時間且不具美觀，Zenyum專攻處理輕微至中度的牙齒問題，利用安全且透明設計的3D隱形牙套調整微笑曲線的前排牙齒，緊密貼合不易令人察覺，在與專業牙醫師面對面的諮詢後，更會開始進行一系列詳細口腔評估、X光檢查和3D牙齒掃描，依據個人需求量身打造獨有的微笑之旅計畫，平均3至9個月即可完成，同時Zenyum App可即時監控並追蹤療程狀況與醫療團隊進行溝通，更可減少往返診所的次數與路程，替忙碌的都市人節省不少時間與體力。

近年全球經濟受到（COVID-19）影響重創各大產業，Zenyum年營收不減反增4倍，非常驚！！獨有的營運策略與產品定位在競爭激烈的美齒產業中脫穎而出成為增長速度最快的品牌。2021年6月更獲得全球最大型消費品投資公司 L Cattertonu青睞，挹注2,500萬美元資金，另其他現有投資者還包括 Sequoia Capital India、RTP Global、Partech、TNB Aura、Seeds Capital 和 FEBE Ventures，總共在B輪融資籌得4,000萬美元資金，最近品牌更推出 ZenyumClear™ Plus 全方位隱形牙套療程，專注調整更複雜的牙齒問題，台灣預計2022年初推出。此外Zenyum持續發展同品牌潔牙週邊商品，在銷售上獲得各國消費者青睞，更同時獲取了卓越的顧客評價，成為了全亞洲先進牙套療程的重要指標。