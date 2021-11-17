萬能資工系建置「先進智慧機器人實驗室」 培育智慧機器人相關人才

具有人工智慧及高度自主性的機器人系統，將快速席捲製造業、汽車工業、與消費性電子產品。例如：搭載電腦視覺系統的機械手臂，可在生產線上執行產品裝配與檢測；具有3D光達與魚眼攝影機的自駕車系統，也即將邁入全無人駕駛的新紀元；可在未知場域隨時建構環境地圖並立即進行定位的智慧移動機器人，將大舉應用在政府部門、展場、賣場等公共場所進行導覽工作，甚至是救災現場執行救災任務。

具有光達的人工智慧輪型機器人。圖／萬能科大提供

萬能科技大學資訊工程系耗資千萬，成立的「先進智慧機器人實驗室」，就是一個配置了上述各種頂級機器人系統的先進實驗室。例如：兩支具有視覺系統的精密工業級機械手臂，就要價數百萬元。該機械手臂可以執行多種工廠中的製造和檢測情境。學生先在模擬軟體中進行簡易程式撰寫，確保機械手臂動作運行無誤之後，再將程式上傳到機械手臂中，「這是為了安全，安全第一」。

實驗室主任劉有順博士表示：「在學校中教學生的作業程序，與工廠中的是一模一樣的，安全是第一要務」，劉博士接著表示：「學生學到的是實用的知識技能，畢業後可以立即到系統整合的公司任職」。另外，劉博士還跟記者表示，這款機械手臂與世界技能競賽中「機器人系統整合」職類所指定的系統是同樣的款式，因此「培訓學生參加全國/世界技能競賽，是我們實驗室的附加價值。」

實驗室中的另一個特色，就是自駕車開發系統。這個系統搭載了2D/3D光達、望遠攝影機、與魚眼攝影機。「自駕車上應該具備的各種感測器，我們這個系統都齊備了!」資工系機器人專家李文昌老師如此表示。當系統啟動之後，記者坐在電腦前面，彷彿就像是坐在一部具有抬頭顯示幕的未來車中一般。3D光達的點雲圖在側邊的螢幕顯示出偵測到的其他車輛與行人，車輛可以辨別紅綠燈等交通號誌。行人通過斑馬線時，自駕車也很有「禮貌」地停下來等候。

資工系主任邱泰毅博士表示：「全自動駕駛車的時代一定會來臨。國內外各大車廠都紛紛投入自駕車研發，需要大量研發人才。萬能資工系規劃了自駕車相關的系列課程，與購置先進設備，就是要為自駕車產業的人才培育工作盡一份心力。」

記者訪問的同時，剛好遇到一組學生在佔地40平方公尺的賽道上，進行縮小比例自駕車的競速賽。電資研究所的江建霖同學表示：「不要小看我手上這部車，這不是玩具，它絕對是一部麻雀雖小，五臟俱全的電動自駕車」。江同學跟記者表示，「這部車搭載了2D光達和攝影機，就和真車沒有兩樣，同樣的感測器，也是四輪驅動，前輪轉向的車」。令人驚奇的是，這部小型化的自駕車，在高速進入彎道時，會適當減速；當要出彎道的時候，又會繼續加速，簡直就像是一位專業賽車手在開車一般。在訪問行程的最後，記者也見到了「先進智慧機器人實驗室」的重要推手，他就是萬能科大的校長莊暢博士。

莊校長表示：「萬能科技大學非常重視前瞻、先進及創新的科技發展，我們整合航空暨工程學院的資訊工程系、精密機械工程系及車輛工程系的研究能量，運用AI人工智慧、雲端運算(cloud computing)、物聯網(IoT)、5G通訊與大數據(Big Data)，打造無人自動駕駛電動汽車的技術研發中心。學生在這個高科技平台下，學習最新科技、考取相關證照，以及參加相關競賽活動，在具有業界經驗的優質教授指導下，觀摩並學習與世界接軌，並獲得桃園航空城附近產業的認同，得到企業最愛用的殊榮。」