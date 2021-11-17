國家磐石獎得獎企業 成功經驗發表觀摩會

有中小企業奧斯卡之稱的「國家磐石獎」，深受各界高度重視，已成為中小企業追求成長的里程碑。今（110）年競爭激烈，最後僅11家企業脫穎而出，日前由蔡英文總統頒獎表揚，行政院蘇貞昌院長召見。

能獲得「國家磐石獎」的殊榮，實屬不易，得獎企業經營穩健殷實，可為中小企業標竿典範。本年度「國家磐石獎」得獎企業，分別為：北祥科技服務（股）公司、台萬工業（股）公司、奇鼎科技（股）公司、芳德鑄鋁（股）公司、新虎將機械工業（股）公司、誠泰工業科技（股）公司、鈺統食品（股）公司、綠茵生技（股）公司、鋐昇實業（股）公司、濾能（股）公司、饗樂餐飲實業（股）公司等11家，產業領域包含數位資訊系統、自行車配件、餐飲服務、半導體設備、家具製造、生技食品、機械設備、光學產品等。其中有3家更是已成功接班，為二代或跨代共管，新一代創造了新的經營模式，提升企業價值，追求永續經營。

中華民國全國中小企業總會表示，觀摩會將於11月30日開始展開，北、中、南共3場次，透過觀摩會帶領大家深入了解得獎企業的成功經營之道，讓更多的經營者可以學習與仿效，活動免費，名額有限，報名要快囉！活動資訊請參閱官網（https://smeaward.moeasmea.gov.tw ）。