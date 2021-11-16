76歲「單詞教父」劉毅老師親自授課「董事長英語研習班」，13日來到第三週的課程。學習內容為「成功的人格特質」，劉老師表示：「我的教學任務，就是透過上課教的單字，建立多元互動，幫助學員們高高興興學習，並且帶著滿滿的收穫回家。」

劉毅老師以G、H、I字母開頭的短句作為演講內容：

Hello, ladies and gentlemen.（各位女士，各位先生，大家好。）I’m so proud to be here.（來到這裡我感到十分光榮。）Do you want to live a good life?（你想要過好日子嗎？）

To begin with, be gentle.（首先，要溫和。）…What’s more, be honest and fair.（此外，要誠實又公平。）…Most important of all, be quite impressive.（最重要的是，要令人印象相當深刻。）…

Thank you for joining us.（謝謝大家來參加。）Thank you for your attention（謝謝大家專心聽講。）Good-bye and good luck.（再見，祝各位好運。）

劉毅老師以學習教材《英文一字金②人見人愛經》中的詞彙，將相同字首的單字排列在一起，運用簡短的演講稿穿插這些詞彙，讓學員們反覆朗誦，上台發表，強化大腦的單字記憶。

「中華亞太投資銀行家協進會」理事長劉念念表示：「每年『亞太投資協進會』都會邀請亞太地區企業家、銀行投資家共襄盛舉、互相交流。英語是國際語言，是最直接的溝通工具。我從不太敢開口說英文，到現在能夠將上課吸收的單字、片語，運用在公開場合中談話。感謝劉毅老師讓我能夠學以致用。」

美籍老師Bailey與「煌瑞企業」董事長蔡瑞珠（右一）進行模擬對話。圖／業者提供

補教英文老師權紅君有感而發：「我從事補教業25年，教學對象涵蓋兒童至成人。過往教學經驗觀察到，普遍學英文的困難在於單字背過就忘，還要大量做英文語法題目。劉毅老師編排的單字教材，琅琅上口，句子生動有趣且實用，能夠增加學生學習英文的動力。」

「雅斯貝爾國際教育集團」董事長朱東賜提到：「因工作緣故，我平常沒有什麼機會能夠練習英文。參與此次課程，發現自己對於開口說英文更有信心了！我長期關注國際教育界的走向，在許多國家，人才培育的起點是學習多種語言。雖然現在能透過多重管道增進英文能力，但雙語教育絕對是未來國內的發展趨勢。」

「董事長英語研習班」課程安排美籍老師Bailey與學員們進行一對一談話，與外國人實際演練，塑造出全英文的情境，藉此增加學員們的自信心。劉毅老師也點出學英文沒有獨門秘笈，最重要的是「要勇於開口，不要害怕說錯」。劉老師鼓勵所有想學好英文的朋友們，不論你的年齡及身份，只要你下定決心，願意突破說英文的心防，即便認識的單字量不多，透過穩健的台風和手勢輔助，人人皆能成為英文演說家。