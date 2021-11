76歲「單詞教父」劉毅老師親自授課「董事長英語研習班」,13日來到第三週的課程。學習內容為「成功的人格特質」,劉老師表示:「我的教學任務,就是透過上課教的單字,建立多元互動,幫助學員們高高興興學習,並且帶著滿滿的收穫回家。」

劉毅老師以G、H、I字母開頭的短句作為演講內容:

Hello, ladies and gentlemen.(各位女士,各位先生,大家好。)I’m so proud to be here.(來到這裡我感到十分光榮。)Do you want to live a good life?(你想要過好日子嗎?)

To begin with, be gentle.(首先,要溫和。)…What’s more, be honest and fair.(此外,要誠實又公平。)…Most important of all, be quite impressive.(最重要的是,要令人印象相當深刻。)…

Thank you for joining us.(謝謝大家來參加。)Thank you for your attention(謝謝大家專心聽講。)Good-bye and good luck.(再見,祝各位好運。)

劉毅老師以學習教材《英文一字金②人見人愛經》中的詞彙,將相同字首的單字排列在一起,運用簡短的演講稿穿插這些詞彙,讓學員們反覆朗誦,上台發表,強化大腦的單字記憶。

「中華亞太投資銀行家協進會」理事長劉念念表示:「每年『亞太投資協進會』都會邀請亞太地區企業家、銀行投資家共襄盛舉、互相交流。英語是國際語言,是最直接的溝通工具。我從不太敢開口說英文,到現在能夠將上課吸收的單字、片語,運用在公開場合中談話。感謝劉毅老師讓我能夠學以致用。」

美籍老師Bailey與「煌瑞企業」董事長蔡瑞珠(右一)進行模擬對話。圖/業者提供

補教英文老師權紅君有感而發:「我從事補教業25年,教學對象涵蓋兒童至成人。過往教學經驗觀察到,普遍學英文的困難在於單字背過就忘,還要大量做英文語法題目。劉毅老師編排的單字教材,琅琅上口,句子生動有趣且實用,能夠增加學生學習英文的動力。」

「雅斯貝爾國際教育集團」董事長朱東賜提到:「因工作緣故,我平常沒有什麼機會能夠練習英文。參與此次課程,發現自己對於開口說英文更有信心了!我長期關注國際教育界的走向,在許多國家,人才培育的起點是學習多種語言。雖然現在能透過多重管道增進英文能力,但雙語教育絕對是未來國內的發展趨勢。」

「董事長英語研習班」課程安排美籍老師Bailey與學員們進行一對一談話,與外國人實際演練,塑造出全英文的情境,藉此增加學員們的自信心。劉毅老師也點出學英文沒有獨門秘笈,最重要的是「要勇於開口,不要害怕說錯」。劉老師鼓勵所有想學好英文的朋友們,不論你的年齡及身份,只要你下定決心,願意突破說英文的心防,即便認識的單字量不多,透過穩健的台風和手勢輔助,人人皆能成為英文演說家。