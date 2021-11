成大醫學院實驗動物中心通過AAALAC國際認證

邁向實驗動物機構最高榮譽

耗時1160天的籌備,成大醫學院實驗動物中心於109年11月13日接獲國際實驗動物管理評鑑及認證協會(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International,以下簡稱AAALAC)通知,成功通過困難度最高的完全認證(Award Full Accreditation)。於110年11月15日於成大醫學院舉辦AAALAC國際認證揭牌典禮,達成動物中心自民國76年成立以來的新里程碑。

AAALAC是目前國際間唯一具規模與公信力的實驗動物設施管理品質認證機構。在通過AAALAC的設施內執行的動物實驗,高品質的國際期刊通常會給予較高的評價與認同,因此動物設施進行AAALAC認證遂成為一種國際趨勢。通過認證將有助於提高校內研發成果在國際上的接受度,發表期刊將更順利,產學合作及技轉案例也將更蓬勃發展;此外,AAALAC已成為優良動物設施與管理制度的象徵,重視操作管理程序之標準化與自主管理機制,確保實驗動物的生產與科學應用合乎人道精神,重視動物福祉,能提供高品質的動物照護及動物實驗研究品質,而良好的動物品質對於醫學研究具有決定性的影響。

完成整建後的動物中心,全新建置嚴謹控制溫濕度的空調系統與靈敏的進排氣風量控制以符合認證規格的動物房飼養環境。在管理制度方面,強化成大實驗動物照護與使用委員會(Institutional Animal Care and Use Committee,以下簡稱IACUC)的權力與功能,藉由調整動物實驗計畫書審查的流程架構,加強監督執行中的計畫,以落實實驗動物福祉的實行。環境及生物安全方面,成大醫學院動物中心主任楊尚訓(時任生安輻防組組長)協助生物感染性材料的規範和審查,宣導並安排相關人員參與成大環安衛中心定期開設的教育訓練課程,確保動物中心的ABSL-2(Animal Biosafety Level 2,生物安全第2等級實驗室)感染飼養房符合法規的要求。職業安全方面,敦請成大醫院職業環境醫學科吳政龍醫師進行人員醫學評估和動物科學應用的危害風險評估,檢視動物中心的環境危害物,保障人員的健康。除完善上述各項管理措施外,亦完成標準作業流程與各式文件增修訂。

見證籌備期每一階段的成大校長蘇慧貞表示,最感動的是每一次都看見動物中心同事不斷的進步。當訪視校內各單位時,動物中心的同事是反應最快、改變最多的,短短幾天內就能將所有關鍵點完整整合,非常不容易。蘇慧貞說,除了能見到硬體設備及運作方式的更新,更重要的是看見「人的資產」,重要性遠勝於其他。

成大醫學院實驗動物中心主任楊尚訓表示,動物中心已經成立30多年,其實有些設備非常老舊,經過4年的整修,現在的動物中心備有恆溫恆壓空間與優良的飼養環境。1160天的籌備期,感謝國家動物中心以及校內很多單位的幫忙,從硬體、軟體一步步補強,在2020年7月10日通過現場審查,並在同年11月12日通過認證。

認證籌備工作自106年5月起啟動,並於108年11月29日正式遞件申請認證,原訂於109年3月13日舉行的AAALAC國際認證,因COVID-19疫情影響而導致認證日期延後,在經歷長達1160天的籌備時間後,最後在同年7月10日完成AAALAC國際認證現場查核。認證當天蘇慧貞校長表示,成大作為新竹以南醫學中心很重要的基地,希望能在通過國際上的認可後,對國內的生醫研究發展發揮影響力,此外整建後的動物中心也被選為教育部高教深耕計畫頂尖案例,相信在AAALAC查核委員的指導下可以看見動物中心很多優點,如果還有需要改進的地方,成大也一定會積極改善。

認證實地查核結束後,於同年9月進行現場視訪缺失改善回覆,並在11月13日接獲AAALAC通知通過認證,認證委員來信中提到,成大動物中心具有下列優勢:1.強大的校部行政支持;2.熱忱參與的外部公正人士;3.優良的動物設施環境及專業的動物技術人員;4.有完善的機電控制系統,如廢墊料處理設備;5.在計畫書審查過程中,有專業的職安人員把關;6.有傑出的獸醫師團隊,具完整的獸醫照護紀錄及健康的動物。

成大動物中心表示,多年的付出能夠被國際級的委員看見與肯定,是動物中心所有同仁莫大的榮耀。此次成大動物中心在重新整建後,以煥然一新的面貌順利通過國際認證,雖嶄新房舍掩蓋了過往的歷史足跡,但熱誠服務的精神與照護動物福祉的使命依舊,與國際接軌的任務和責任才正要開始。通過認證後,動物中心仍會持續進步以因應瞬息萬變的環境,提前為3年後的複評作好準備。擁有此次認證的經驗,中心人員協調與應變、解決問題的能力提升,也獲得對動物福祉的知識與敏銳度,也將持續秉持初衷,致力於維護動物5大基本權及落實3R精神(替代、減量、精緻化),並將此精神推廣與深植於每位接觸動物實驗操作的人員。