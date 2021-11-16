2021通訊大賽頒獎暨線上成果展11/24舉辦

「2021通訊大賽 – 頒獎典禮暨線上成果展」邁入第20屆囉！今年頒獎典禮將於11月24日於獨一文創舉行，這個素有「通訊界的奧斯卡獎」美譽的競賽，是由經濟部工業局、經濟部工業局網通產業發展推動辦公室、工研院、國立中山大學，以及資策會地方創生處共同主辦，迄今已累計培育超過萬名的通訊英雄。

通訊大賽一直以來最大特色為「隨著產業發展方向訂定每年競賽主題」，今年的競賽主題包括聯網未來挑戰賽（泛聯網之應用）、Connectivity Innovation Awards (國際賽)、新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽，以及5G領航創新應用競賽，吸引了近800個團隊、1200多名優秀英雄角逐桂冠。而國際賽進入第二年，吸引來自斯洛伐克、瓜地馬拉、墨西哥、厄瓜多、摩洛哥、德國、土耳其、美國、加拿大等九個國家、共43個團隊前來切磋，藉由通訊大賽平台讓國際團隊與國內創新人才交流，為台灣資通訊產業持續注入創新動能。

「創新」及「實作」一直是通訊大賽的競賽重點，通訊大賽鼓勵團隊開發兼具實用性與跨領域的解決方案，提高未來商品化的可能性，更讓團隊與業界有機會面對面交流，展現實力，創造合作商機。今年有27家知名企業、機構共襄盛舉，包括：中華電信、遠傳電信、亞太電信、高通、桃園國際機場、聯發科技、仁寶電腦、廣達電腦、和碩聯合科技、英業達集團、啟碁科技、南亞科技、川升、耀登科技、思科、華電聯網、亞旭電腦、連騰科技、智崴集團、采威國際、日月光半導體、華亨科技、智慧時尚、群聯電子、無間科技、T客邦、Makerpro等等，提供價值超過400萬元的獎金及各種輔導資源，並擔任評審，給與參賽團隊業界經驗分享及建議；期望透過競賽、媒合、交流的過程，激發更多元的創新能量，幫助校園與社會創新能量實踐夢想，並培育更多優秀人才，最終達到整體產業升級的目標。

今年成果展更首度移師線上，讓您在家也能盡覽本次優秀參賽作品，歡迎有興趣的民眾報名參觀「2021通訊大賽 – 線上成果展」，參與線上攤位互動累積積分還有機會抽中 iPhone 13等精美好禮，快來報名吧！

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