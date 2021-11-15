實驗教育生力軍 18學群生涯探索師

台灣首創將「實驗教育」結合「地方創生」的「Only實驗教育」創辦人蕭典義老師，近期將與沃客買創投「未來職業學堂」合作以「天賦自由、適性揚才；找到唯一、自然第一」的實驗教育理念，推出「18學群生涯探索師」培訓課程，蕭典義將與所有有志於投入實驗教育的朋友，分享他從事教育改革與實驗教育將近30年經驗，淬練出來如何結合社區地方創生、透過生涯探索、陪伴孩子找到天賦的一套教育專業技術。

榮獲遠見天下文化教育基金會2021年第三屆「未來教育台灣100」大獎，同時也是實驗教育家長的蕭典義，兼具理論與實務的豐富經驗，他並成功以18學群生涯探索師的專業技術「陪伴與培養」自己在高二開始「拒」學的大兒子，透過大學「特殊選才管道」找到天賦，申請錄取國立台灣海洋大學海洋經營學系，目前他還輔導30位左右從小學階段到高中階段的實驗教育同學，廣受實驗教育老師、家長、政府部門的肯定。

「Only實驗教育」創辦人蕭典義老師，榮獲遠見天下文化教育基金會2021年第三屆「未來教育台灣100」大獎，廣受實驗教育老師、家長、政府部門的肯定。圖/未來職業學堂提供

曾任大學教授十年、沃客買創業投資公司創辦人彭思舟博士表示，教育裡最重要的一個底層邏輯，就是要幫助一個人自立自強、甚至翻轉階級，這次未來職業學堂與蕭老師合作首創的18學群生涯探索師，以高中畢業生申請大學入學科系，包括商管、醫藥衛生、法政、藝術、家政等十八學群，作為實驗教育同學興趣的具體化目標，以地方創生社區資源結合實驗教育，是台灣教育界的重大創新。

蕭典義說，「接納唯一，自然第一」，讓小孩子天賦自由，從接納愛自己開始，台灣過去的教育都在用同樣一套考試制度拚第一，可是每個學生都是不同的，有不同的學習路徑跟學習節奏，所以要透過生活當中的生涯試探來做，陪伴小孩子生涯探索、陪伴他作夢，而這種自學或是現在體制內自主學習課程，其實就是同學的夢想計畫書。

這位實驗教育專家指出，他在高雄前鎮區以地方創生跟實驗教育做結合，從自己的社區出發，其實就是一個小社會，比如說在社區裡有里長，里長就是法政學群；有醫院診所，就是醫藥衛生學群；有便利商店，裡面至少可以談管理學群 與資訊學群，生活處處皆可探索。他實際操作的案例，就是不管有錢沒錢的家庭，都可以運用社區資源、降低成本享受實驗教育，在社區裡去走讀去學習，從學齡前的共學系統、國小課後生涯探索趣、國中開始以及高中的全日制實驗教育，蕭典義說，「我就是運用這些觀念和技術在自己的小孩子實驗也都成功了」。

實驗教育專家蕭典義在高雄前鎮區以地方創生跟實驗教育做結合，不管富裕或貧窮的家庭，都可以運用社區資源、降低成本享受實驗教育。圖/未來職業學堂提供

國立台灣海洋大學海洋經營學系蕭為中同學，本身就是其父親蕭典義以「18學群生涯探索師」的實驗教育理念與方法，陪伴與培養的成功典範，蕭為中說，「我在高中時先拒學，然後再自學，自學讓我覺得說有很多的可能性，只要勇敢去做就有機會，這就是自學給我的精神不斷的探索、不斷的求知，後來去巴西做交換生一年，用特殊選才管道進入國立大學」。

蕭為中很感謝他爸爸，願意等待他成長，他並以實驗教育過來人身份感性與他有同樣「拒」學或「懼」學的朋友分享，「我希望你們可以相信你們自己，我現在回頭看自己，我那時候不是現在這個樣子，我那時候胖到120公斤（目前80公斤），都在家裡看書，我覺得就是很多的挫折都沒有關係，他都會成為你的養分跟你背後成長的力量」。

這位同學也與正在擔心自己小孩或學生的家長、老師分享，你們可以先把自己照顧好，小孩子就是陪伴他，等待他長出自己的力量，同時不要太在乎傳統教育的排名，「找到唯一、自然第一」，班上你不管多少個人 我們都是用傳統層級去排名，那可能就只有一個第一名，但如果我們可以去鼓勵小孩 去探索自己 那我們班上就會有很多個第一名。

未來職業學堂創辦人、創辦台灣第一間以「創業教育」為實驗教育主軸的VFT創業國際實驗教育機構的彭思舟博士表示，蕭典義老師創辦的「18學群生涯探索師」，即將在12月推出課程，不管是家長、老師、補習教育、課後輔導教育的人士，K12從小學到高中，都可以來瞭解這門專業陪伴孩子透過結合地方創生生涯探索的實驗教育專業技術，隨著擁有這門專業技術人士的增加，也將會為台灣實驗教育帶來新力量。