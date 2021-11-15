陽明交大2021台商永續發展論壇重磅登場

新趨勢高峰會匯集重量級台商 引領台灣企業邁向永續

永續發展是21世紀全球的企業共同追求目標，「陽明交大台商中心」與「世界台灣商會聯合總會」11月14日於陽明交大台北北門校區共同主辦「2021台商永續發展新趨勢高峰會」。因應政府防疫政策，今年高峰會採「實體會議」及「同步線上視訊」方式進行，以「全球鏈結」、「創新轉型」、「永續經營」為主軸，聚焦「全球化新趨勢」及「永續經營新趨勢」兩大議題，吸引台灣、紐西蘭、泰國、新加坡、越南、上海等地的海內外台商、企業主、中高階主管同時參與。

本次高峰會由陽明交大管理學院副院長兼台商研究中心主任溫金豐致歡迎詞並介紹貴賓，主辦單位世界台灣商會聯合總會第28屆總會長王德先生目前在北美僑居地，特別錄製一段致詞影片為高峰會揭開序幕，緊接著由陽明交大管理學院胡均立教授、前院長代表陽明交大及管理學院致詞。

會議的第一場討論聚焦全球化新趨勢，由陽明交大管理學院副院長兼台商研究中心主任溫金豐主持，參與高峰會與談貴賓包括：泰國外國商會聯合總會主席康樹德、世界台灣商會聯合總會顧問鄭吉成及亞洲台灣商會聯合總會青商會名譽會長吳國本。

現任泰國外國商會聯合總會主席的康樹德先生指出，後疫情時代經濟上的衝擊包括：新冠肺炎、區域政治的影響、黑天鵝事件（天然災害、全球暖化等）、貨幣寬鬆政策、疫情讓讓企業的轉型更快；尤其疫情扮演一個加速劑的角色，造成全球大加速，危機的背後，必然存在著機會。目前泰國推廣4.0自動化與數據化，善用原料以BCG模型(bio-circular-green economic model)發展，提高附加價值競爭力，在紅海市場上找尋另一商機。

「2021台商永續發展新趨勢高峰會」，因應政府防疫政策採「實體會議」及「同步線上視訊」。圖/陽明交大提供

其次，世界台灣商會聯合總會顧問兼友井投資集團總裁鄭吉成指出，全球化整合因疫情加快，觀光飯店業若能運用時差與相對優勢，使台灣後勤服務與美國市場做連結及整合，例如：透過雲端系統提升即時性與營運效率，能降低成本、提升品質，總體經營效益大幅提升。

接著，亞洲台商總會青商會名譽會長兼越南品牌加速器總經理吳國本指出，傳統商業模式下，消費者只能被動接受廣告及通路產品，品牌及通路商握有較大話語權；然而，疫情後新世代電商模式下，上架通路及廣告成本變得低廉，且消費者擁有主動搜尋品牌能力，因此握有產品掌握關鍵能力。吳會長提出台商2.0，台商需要有製造能力、品牌包裝、平台上架、市場行銷。透過加速器公司建立流程，並導入品牌及市場經驗，以數位形式趨動台商轉型，能為台商品牌加值。

第二場討論聚焦於永續經營議題，是由陽明交大管理學院胡均立前院長主持。永豐餘集團永續長兼中華紙漿董事長黃鯤雄表示，永豐餘從固碳起家，落實五大循環，讓企業永續。其中包括：農業循環、水循環、紙的再生循環、再生能源循環、碳循環。21世紀將由石油經濟回到醣經濟 (Saccharide Economy) 時代，永豐餘的綠色永續未來將朝材料、能源、數位等領域發展，未來將更積極創能與減碳。

最後，天來創新集團董事長兼台灣數位企業總會理事長陳來助表示，企業永續經營應從數位轉型到零碳轉型。企業零碳轉型的關鍵步驟應從碳盤查（量化）、碳定價（減量）到碳中和（外部減量額度）著手。台灣產業需建立永續的願景及目標，透過品牌及法規驅動，同時落實雙軸轉型：數位轉型+零碳轉型。

陽明交大管理學院副院長兼台商研究中心主任溫金豐總結表示，後疫情時代，全球化及ESG永續經營議題在業界蔚為風潮。台商如何定位與佈局，在合作中共創雙贏？企業能否將「環境保護」(E, environment)、「社會責任」(S, social responsibility) 及「公司治理」(G, corporate governance) 等理念，落實在經營實務中，以面對各方利害關係人的期待與要求，將對企業的生存與長期發展產生關鍵影響。針對有志於瞭解並推動永續經營的企業高階主管以及相關業務負責主管與人員，陽明交通大學台商中心設計了「ESG永續策略論壇」系列課程，邀請實務界及學術界專家搭配授課，以熟悉 ESG 理論架構與實務作法。本系列課程分為三個專題：「企業社會責任與法令遵循」、「企業環境足跡與永續報告書」及「企業永續經營與投資策略」，涵蓋ESG的核心議題，推薦企業選派適當的主管或同仁參與學習與研討，以強化企業永續經營的決策與執行能力。

陽明交大台商中心在本（110/上）學期舉辦「ESG永續策略論壇」系列課程，十二月中開課，目前正招生中，希望透過課程，讓大家一窺ESG永續趨勢的全貌，歡迎專業人士踴躍報名參加，也鼓勵企業派員參與學習。課程與招生資訊：https://reurl.cc/jgovrZ。