產官學界提出價值導向全人整合照護解方

面對人口高齡化有解! 陽明交大攜手關渡醫院將建構健康長壽示範社區

人口高齡化是全球永續發展的共同挑戰，尤其是對於醫療與長照體系的衝擊，到底有沒有屬於台灣本土的高齡照護最佳服務模式？臺北市立關渡醫院院長、國立陽明交通大學陳亮恭教授，證實接受價值導向全人照護，能提升高齡長者體能、認知功能及生活品質。

陳亮恭團隊結合醫學中心、社區醫院門診、基層診所與衛生所，在台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣展開為期一年的隨機分配試驗。找到平均年齡72.3歲，共計398位合併三種以上慢性病的高齡長者參與研究，並讓門診醫師接受多重慢性病管理、多重用藥、失能與失智預防等高齡醫學訓練。

研究組的長者接受門診全人整合照護之外，更進一步以多元生活介入，包括運動、認知訓練、營養諮詢與團體課程的社會連結，而對照組的長者則只接受傳統照護。經過一年試驗，研究團隊發現接受全人整合照護加上多元生活介入的長者，顯著提升體能與認知功能，更能維持老化期間的生活品質。除此之外，這群長者三高慢性病的控制、不當用藥都有明顯改善。這項成果，獲得重量級醫學期刊《刺胳針•健康長壽》(Lancet Healthy Longevity) 的青睞，不僅接受刊登之外更撰寫評論。

期刊評論認為，研究團隊將生活品質以及價值醫療的評估指標納入，有別於傳統臨床醫療的血壓、血糖、膽固醇等生物指標，更能掌握高齡長者維繫生活品質及全人照護的全貌，是極為大膽的創新。《刺胳針•健康長壽》直接建議國際，未來可仿效這項台灣本土的研究設計，驗證全人照護的全方位成效。此外，本研究中高齡長者抽菸與飲酒分別只有5%及9%的低比例，更顯現這項研究的重要性。因為戒菸與戒酒是相對容易在短期研究中改善的健康風險，而研究中低菸酒比例更能彰顯這些成效，是來自於全人整合照護與多元生活的介入。

價值導向之全人照護將是未來面對人口高齡化之解方。圖/陽明交大提供

陳亮恭院長表示，以美國經驗為例，5%多重複雜照護需求的長者，就佔整體醫療支出的50%，其中多數是有多重疾病與失能的高齡長者，此一現象全球皆然。由於病情與照顧的複雜，醫療與長照體系多半難以建立以全人為中心的照護模式，間接導致難以管控的醫療費用支出，且高度影響高齡者照護品質與生活品質，是故全球無不致力於發展兼顧疾病照護與失能、失智預防的有效模式。

他說，對於快速高齡化的台灣而言，高齡民眾每年門診次數接近30次，且國民不健康存活時間持續增加，這都是台灣社會永續發展的挑戰，這項研究成果引領國際高齡照護的發展，更應該全面於台灣落地。現階段健保針對疾病治療提供平價且便捷的服務，但失能、失智預防與其他預防保健獨立於其他政府部門，未能與健保的醫療服務結合，畢竟這些已經罹患慢性病的個案後續失能與失智風險較高，更應該結合慢病管理而提供整合介入，且介入模式必須要具有臨床成效。

陳亮恭院長分享關渡醫院將在社區開設多元據點，12月將於捷運忠義站及復興崗站附近開設關渡學苑。圖/謝易晏

這是繼2020年發表「台灣社區老人健康促進」(簡稱THISCE)研究 ，以台灣本土模式證明涵蓋運動、認知訓練、營養諮詢與疾病衛教社區化的多元介入，能有效降低衰弱與認知退化後，研究團隊再將試驗對象延伸至多重慢病民眾，並透過多元生活介入的健康促進結合慢病管理，與門診醫師合作，以更全面的全人照護精神以及價值醫療架構，探討本土高齡照護的最佳服務模式。

中央健保署署長李伯璋於會中分享高齡病患整合照護的全民健保觀點。圖/謝易晏

在國家衛生研究院經費支持下，陳亮恭團隊將在關渡社區將研究成果進行社區化的落地推動。關渡社區的民眾至關渡醫院就醫時可由團隊進行評估與轉介，關渡醫院將在社區開設多元據點，由比照研究中完整多元介入至單一運動、文康、社會連結、營養與疾病衛教等，且考量社區民眾的不同需求，也將建立虛擬關渡社區，以系列線上課程讓無暇實體課程參與的民眾也能改變自己的生活，讓社區中高齡民眾能在慢病管理之餘亦能得到有效的生活介入，進而以整體社區為目標，建構健康長壽的宜居社區。